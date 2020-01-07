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Новий рік 2020 Різдво

Різдво на пляжі: Катя Осадча показала яскраві фото з райського відпочинку

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Катя Осадча - фото 1
Катя Осадча / instagram

Хоч Катя Осадча та Юрій Горбунов Новий рік зустріли вдома біля каміна, Різдво зіркове подружжя святкує у райському куточку біля моря. У теплу країну телеведучі прилетіли буквально на днях. І вже встигли похизуватися першими знімками.

Незмінна ведуча програми "Світське життя" Катя Осадча опублікувала серію фото з блакитного берега. Красуня грайливо позувала на пляжі з чистим жовтим піском на тлі моря. Вдалині видно зелені пагорби.

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При цьому на Осадчій – взагалі ні краплі макіяжу! Вкотре потрібно підкреслити, що 36-річна ведуча виглядає дуже молодо і свіжо! І відпочинок їй піде тільки на користь.

Різдво на пляжі: Катя Осадча показала яскраві фото з райського відпочинку - фото 378498

Різдво на пляжі: Катя Осадча показала яскраві фото з райського відпочинку - фото 378499

Різдво на пляжі: Катя Осадча показала яскраві фото з райського відпочинку - фото 378500

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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