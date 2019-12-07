Різатдінова розповіла про романтичні стосунки з партнером у Танцях з зірками

Анні Різатдиновій та її партнеру по "Танцях з зірками" Олександру Прохорову приписують роман, який вийшов за межі паркету. Та й сама пара активно підігріває чутки про романтичні стосунки.

Анна та Олександр прийшли разом на запис новорічного концерту "Ніч суперхітів". Спортсменка вирішила відверто зізнатися, що її пов'язує з партнером по танцях. Різатдінова розповіла, що з Прохоровим вона швидко знайшла спільну мову і на паркеті вони стали одним цілим.

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"Зараз ми спілкуємося, навіть ходимо в зал, тому що нас багато запрошують саме з танцями, люди хочуть бачити нас, щоб ми відкривали заходи, тому ми будемо танцювати і далі. Але про які-небудь великі відносини, про кохання поки рано говорити. Саша дійсно чудова людина, мені пощастило з партнером", – запевнила гімнастка.

Анна зізналася, що зараз вона відкрита до нових стосунків. Проте завоювати увагу та серце спортсменки буде завданням не із легких. "Зараз я відкрита до відносин. Але мене треба здивувати. Саме ставленням, а не матеріально. Тому що я побачила вже як матеріальну сторону, так і не матеріальну", – говорить вона.

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