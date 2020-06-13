Різ Візерспун вляпалася у скандал: усе через щедрість

Голлівудська Блондинка у законі Різ Візерспун запустила благодійну ініціативу, але потрапила в скандал. На знаменитість подали до суду троє вчителів, яким не дісталися сукні від її бренду.

На тлі ситуації з пандемією коронавірусної інфекції, знаменитість вирішила підтримати сумлінну працю американських вчителів і оголосила розіграш. 250 щасливчиків отримали в подарунок від актриси плаття від її компанії Draper James, а решта 25% знижку на товар.

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Однак, троє вчителів залишилися незадоволені, тому що не опинилися серед переможців. Вони подали на зірку до суду, зазначивши, що умовами конкурсу не передбачалося, що не всім учасникам пощастить отримати приз.

Представники зірки спробували зам'яти скандал і надали вчителям 30% знижку на весь асортимент модного бренду. Але такий хід лише загострив ситуацію. Вчителі заявили, що їм не по кишені такі речі, тому що у них маленька зарплата. Актрису звинуватили в тому, що вона використовувала свою благодійність в цілях реклами, щоб підвищити імідж своєї компанії.

Візерспун

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