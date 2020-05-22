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Різ Візерспун повернеться до ролі Білявки в законі

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Різ Візерспун - фото 1
Різ Візерспун / hollywoodreporter

Відома актриса Різ Візерспун через 20 років зіграє свою культову роль в третій частині фільму Білявка в законі.

Актриса з'явиться в новій стрічці в ролі своєї героїні Ель Вудс. Чутки про вихід продовження фільму з'явилися кілька років тому. Повідомлялося навіть про те, що стрічка має вийти в 2020 році.

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Зараз стало відомо, що картина вийде на екрани, але дата прем'єри поки не повідомляється. Відзначається, що в кіностудії MGM затвердили сценаристів третьої частини комедії. Ними стануть автори Мінді Калінг і Деніел Гур, що працювали над створенням картин Офіс, Проєкт Мінді, Нікчемний я, а також Парки та зони відпочинку і Бруклін 9-9 відповідно.

Творці фільму натякнули, що його головна героїня Ель Вудс у виконанні Візерспун, в новій частині комедії націлена на політичну кар'єру. Перший фільм Блондинка в законі вийшов в 2001 році і приніс Візерспун всесвітню славу. Продовження з'явилося на екранах через два роки.

Різ Візерспун повернеться до ролі Білявки в законі - фото 405786

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Джерело: hollywoodreporter
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