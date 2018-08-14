Різ Візерспун показала свого двійника

Популярна акторка Різ Візерспун показала фанатам копію себе - жінку, яка працює її дублером у кількох фільмах. Порівняйте!

42-річна американська акторка, продюсер та володарка премії "Оскар" Різ Візерспун активно веде свій профіль в соцмережі Instagram, де ділиться фото та відео своїх буднів. Нещодавно білявка поділилась дописом, на якому показала свого двійника – Мерілі.

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"Знайомтесь, Мерілі! Вона була моїм дублером у 5 фільмах і зараз вона допомагає у #BigLittleLies ("Велика маленька брехня" – серіал). Хіба ми не схожі?", – відзначила Різ, додавши відео і фото.

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