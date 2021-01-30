Кейт Міддлтон розповіла, яку професію опанувала під час карантину

Пандемія коронавірусу багатьох з нас чогось навчила. 39-річна Кейт Міддлтон теж знайшла у ній для себе певні плюси. Під час карантину герцогиня освоїла нову професію – вона зізналася, що стала перукарем.

Правда, клієнтами Кейт поки були тільки її діти, 7-річний принц Джордж, 5-річна принцеса Шарлотта і 2-річний принц Луї. Щоправда, вони від перукарських навичок своєї мами не в захваті.

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Про це Кейт Міддлтон розповіла під час недавньої відеозустрічі з іншими батьками.

У нас є повсякденні батьківські обов'язки. Але, я думаю, під час ізоляції ми повинні були взяти на себе додаткові ролі, які допомогли б нам у нашому житті. Під час локдауну я стала перукарем, на превеликий жах моїх дітей, – поділилася вона.

Кейт також сказала, що їй довелося стати й учителем теж, і зізналася, що її залучають різні напрямки. Найгірше герцогині, як виявилося, дається математика – свої знання вона оцінила на 5 балів з 10. Найбільше підтримував, за її зізнанням, 38-річний чоловік принц Вільям.

Оскільки домашнє навчання Джорджа і Шарлотти триває, Єлизавета II надала Кейт і принцу Вільяму місце для роботи у своїй королівській резиденції в Сандрінгемі, яка розташована всього за декілька кілометрах від заміського будинку пари Анмер-Холл. Сама королева і її чоловік принц Філіп зараз живуть в Віндзорському замку.

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