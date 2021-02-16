Принц Вільям і Кейт Міддлтон планують четверту дитину

39-річна Кейт Міддлтон ретельно готується до майбутньої вагітності, дотримуючись спеціальної дієти.

Герцогиня Кембриджська зізналася, що мріє про народження дочки. У недавній розмові з виданням Us Weekly інсайдер повідомив, що герцог і герцогиня Кембриджські вже ретельно займаються питанням планування четвертого малюка.

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За інформацією, Кейт Міддлтон планувала четверту вагітність раніше, проте пандемія коронавірусу внесла корективи в плани королівської сім'ї: герцогиня побоялася виношувати і народжувати дитину під час епідемії, однак зараз її страхи не такі сильні. Крім цього повідомляється, що принц Вільям спочатку був проти народження четвертої дитини, проте пізніше змінив свою думку під впливом аргументів коханої. Точної інформації про те, чи вагітна зараз Кейт Міддлтон або зачаття тільки в планах, поки немає.

Думки про народження четвертої дитини з'явилися у Кейт після того, як її сестра Піппа оголосила про свою другу вагітність в грудні минулого року. Крім того, 39-річна Кейт ретельно готується до майбутньої вагітності, дотримуючись спеціальної дієти.

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