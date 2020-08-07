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Різ Візерспун показала, як змінила її фігуру вагітність

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Різ Візерспун - фото 1
Різ Візерспун / instagram

44-річна американська кінозірка розмістила на своїй сторінці в Instagram кілька архівних фото, зроблених у 2000-х роках. У той час актриса була вагітна вдруге – сином Діконом.

На знімках Візерспун сфотографована в спідниці в горошок і світло-зеленій блузі, що підкреслює її вагітний живіт. Кадри були зроблені на івенті каналу MTV, де вона з'явилася зі своїм партнером по фільму Блондинка в законі Люком Вілсоном.

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"Не хочу хвалитися, але в 2002 році я була на MTV ... на восьмому місяці вагітності і в шльопанцях. Привіт, Люк Вілсон!", – написала актриса в підписі. В коментарях фани відзначили, що Візерспун помилилася з роком, коли були зроблені знімки. Фоловери нагадали актрисі, що її син з'явився на світ 23 жовтня 2003 року, а це означає, що фотографії були зроблені декількома місяцями раніше в тому ж році.

Нагадаємо, у Візерспун троє дітей: дочку Аву і сина Дікона вона народила від ексчоловіка Райана Філіппа, з яким розлучилася в 2008 році, в той час як молодшу дитину, сина Теннессі актриса народила від нинішнього чоловіка, агента Джима Тота.

Різ Візерспун показала, як змінила її фігуру вагітність - фото 419716

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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