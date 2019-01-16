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Різ Візерспун показала, як виглядала 10 років тому

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Як виглядала Різ Візерспун 10 років тому - фото 1
Як виглядала Різ Візерспун 10 років тому / instagram.com/reesewitherspoon

Американська акторка Різ Візерспун здивувала фанатів колажем з фото 10-річної давності. Здається, білявка має свій секрет молодості!

42-річна оскароносна акторка та продюсер Різ Візерспун не тільки займається своєю кар'єрою, кулінарією та виходом книжки. Жінка також веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 16 мільйонів підписників. І це не дивно, адже Різ ділиться майже всім, що трапляється у її житті.

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Нещодавно Візерспун приєдналась до нового флешмобу #10YearChallenge у мережі, у рамках якого всі діляться колажами або знімками себе 10 років тому. Однак знімки від "білявки у законі" майже не показують, що минуло стільки часу. Фанати у захваті від того, що красуня зовсім не змінилась, а вона сама жартує, що під час веселощів час летить дуже швидко.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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