Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення

Названо переможців премії Гільдії кіноакторів США 2020

  • 34
Переможці SAG Awards – 2020 - фото 1
Переможці SAG Awards – 2020 / Getty images

Стало відомо, хто отримав премію Гільдії кіноакторів США. Переможцями SAG Awards – 2020 стали зірки не лише фільмів, а й серіалів.

У ніч на 20 січня у Лос-Анджелесі пройшла церемонія вручення премії SAG Awards – 2020. Американська кіногільдія обрала справді крутих виконавців не лише головних, а й другорядних ролей.

І ще: Подружка Джокера і амазонка: які фільми за коміксами DC вийдуть у 2020

Переможці SAG Awards – 2020 у кіно:

  • Найкраща чоловіча роль: Хоакін Фенікс (Джокер)
  • Найкраща чоловіча роль другого плану: Бред Пітт (Одного разу в Голлівуді)
  • Найкраща жіноча роль: Рене Зеллвегер (Джуді)
  • Найкраща жіноча роль другого плану: Лора Дерн (Шлюбна історія)
  • Найкращий каскадерський ансамбль: Месники: Фінал
  • Найкращий акторський ансамбль: Паразити

Джокер 2019, дивитись трейлер фільму онлайн:

Переможці SAG Awards – 2020 у серіалах:

  • Найкраща чоловіча роль (мінісеріал): Сем Роквелл (Фосс / Вердон)
  • Найкраща жіноча роль (мінісеріал): Мішель Вільямс (Фосс / Вердон)
  • Найкраща чоловіча роль (драматичний серіал): Пітер Дінклейдж (Гра престолів)
  • Найкраща жіноча роль (драматичний серіал): Дженніфер Еністон (Ранкове шоу)
  • Найкраща чоловіча роль (комедійний серіал): Тоні Шалуб (Дивовижна місіс Мейзел)
  • Найкраща жіноча роль (комедійний серіал): Фібі Воллер-Брідж (Флібег)
  • Найкращий акторський ансамбль (драматичний серіал): Корона
  • Найкращий акторський ансамбль (комедійний серіал): Дивовижна місіс Мейзел
  • Найкращий каскадерський ансамбль: Гра престолів

Фосс і Вердон, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Це цікаво: Супергеройське кіно: нові фільми від Marvel, які вийдуть у 2020 році

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Кодування супутникових каналів: як дивитись телебачення після 20 січня
  • 15 cічня, 15:00
  • 14291
ТЕСТ: Наскільки добре ти пам'ятаєш серіали з дитинства
  • 16 cічня, 14:00
  • 2553
Куди поїхати недорого у 2020 році: найкращі варіанти
  • 16 cічня, 16:21
  • 1077
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз