Названо переможців премії Гільдії кіноакторів США 2020

Стало відомо, хто отримав премію Гільдії кіноакторів США. Переможцями SAG Awards – 2020 стали зірки не лише фільмів, а й серіалів.

У ніч на 20 січня у Лос-Анджелесі пройшла церемонія вручення премії SAG Awards – 2020. Американська кіногільдія обрала справді крутих виконавців не лише головних, а й другорядних ролей.

І ще: Подружка Джокера і амазонка: які фільми за коміксами DC вийдуть у 2020

Переможці SAG Awards – 2020 у кіно:

Найкраща чоловіча роль: Хоакін Фенікс (Джокер)

Хоакін Фенікс (Джокер) Найкраща чоловіча роль другого плану: Бред Пітт (Одного разу в Голлівуді)

Бред Пітт (Одного разу в Голлівуді) Найкраща жіноча роль: Рене Зеллвегер (Джуді)

Рене Зеллвегер (Джуді) Найкраща жіноча роль другого плану: Лора Дерн (Шлюбна історія)

Лора Дерн (Шлюбна історія) Найкращий каскадерський ансамбль: Месники: Фінал

Месники: Фінал Найкращий акторський ансамбль: Паразити

Джокер 2019, дивитись трейлер фільму онлайн:

Переможці SAG Awards – 2020 у серіалах:

Найкраща чоловіча роль (мінісеріал): Сем Роквелл (Фосс / Вердон)

Сем Роквелл (Фосс / Вердон) Найкраща жіноча роль (мінісеріал): Мішель Вільямс (Фосс / Вердон)

Мішель Вільямс (Фосс / Вердон) Найкраща чоловіча роль (драматичний серіал): Пітер Дінклейдж (Гра престолів)

Пітер Дінклейдж (Гра престолів) Найкраща жіноча роль (драматичний серіал): Дженніфер Еністон (Ранкове шоу)

Дженніфер Еністон (Ранкове шоу) Найкраща чоловіча роль (комедійний серіал): Тоні Шалуб (Дивовижна місіс Мейзел)

Тоні Шалуб (Дивовижна місіс Мейзел) Найкраща жіноча роль (комедійний серіал): Фібі Воллер-Брідж (Флібег)

Фібі Воллер-Брідж (Флібег) Найкращий акторський ансамбль (драматичний серіал): Корона

Корона Найкращий акторський ансамбль (комедійний серіал): Дивовижна місіс Мейзел

Дивовижна місіс Мейзел Найкращий каскадерський ансамбль: Гра престолів

Фосс і Вердон, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Це цікаво: Супергеройське кіно: нові фільми від Marvel, які вийдуть у 2020 році