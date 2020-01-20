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Названо переможців премії Гільдії кіноакторів США 2020
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Стало відомо, хто отримав премію Гільдії кіноакторів США. Переможцями SAG Awards – 2020 стали зірки не лише фільмів, а й серіалів.
У ніч на 20 січня у Лос-Анджелесі пройшла церемонія вручення премії SAG Awards – 2020. Американська кіногільдія обрала справді крутих виконавців не лише головних, а й другорядних ролей.
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Переможці SAG Awards – 2020 у кіно:
- Найкраща чоловіча роль: Хоакін Фенікс (Джокер)
- Найкраща чоловіча роль другого плану: Бред Пітт (Одного разу в Голлівуді)
- Найкраща жіноча роль: Рене Зеллвегер (Джуді)
- Найкраща жіноча роль другого плану: Лора Дерн (Шлюбна історія)
- Найкращий каскадерський ансамбль: Месники: Фінал
- Найкращий акторський ансамбль: Паразити
Джокер 2019, дивитись трейлер фільму онлайн:
Переможці SAG Awards – 2020 у серіалах:
- Найкраща чоловіча роль (мінісеріал): Сем Роквелл (Фосс / Вердон)
- Найкраща жіноча роль (мінісеріал): Мішель Вільямс (Фосс / Вердон)
- Найкраща чоловіча роль (драматичний серіал): Пітер Дінклейдж (Гра престолів)
- Найкраща жіноча роль (драматичний серіал): Дженніфер Еністон (Ранкове шоу)
- Найкраща чоловіча роль (комедійний серіал): Тоні Шалуб (Дивовижна місіс Мейзел)
- Найкраща жіноча роль (комедійний серіал): Фібі Воллер-Брідж (Флібег)
- Найкращий акторський ансамбль (драматичний серіал): Корона
- Найкращий акторський ансамбль (комедійний серіал): Дивовижна місіс Мейзел
- Найкращий каскадерський ансамбль: Гра престолів
Фосс і Вердон, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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