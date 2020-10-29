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Холостячка Хелловін

Ріта Ора поділилася гарячими літніми кадрами

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Ріта Ора - фото 1
Ріта Ора / instagram

Британська співачка Ріта Ора вирішила згадати про літню відпустку і поділилася з шанувальниками своїми відвертими фотографіями. Кадри були зроблені у сонячній Греції.

На одному з фото 29-річна Ріта Ора відображена у відвертому бікіні. Бюстгальтер ледве прикриває груди знаменитості. На іншому зірка позує в халаті на ліжку, а перед нею таця з їжею.

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Ностальгувати за літом красуню змусив дощ в Лондоні. Про це вона написала у своїй публікації. Виконавиця також додала, що фото були зроблені в Греції і на Ібіці на плівковий фотоапарат.

Ріта Ора поділилася гарячими літніми кадрами - фото 432424

Ріта Ора поділилася гарячими літніми кадрами - фото 432425

Ріта Ора поділилася гарячими літніми кадрами - фото 432426

Ріта Ора поділилася гарячими літніми кадрами - фото 432427

Ріта Ора поділилася гарячими літніми кадрами - фото 432428

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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