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Коронавірус День Незалежності

Ринкова вартість Apple побила світові рекорди

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Apple - фото 1
Apple / twitter

Apple досягла ринкової капіталізації у 2 трильйони доларів, що зробило її першою публічною компанією в США, яка досягла такого рубежу. Вартість акції Apple піднялася на 1,4%.

Технологічний гігант вперше подолав 1 трильйон доларів в серпні 2018 року і подвоїв цю ціну трохи більше ніж за рік. А в червні 2020 року Apple вже встановила рекорд на 1,5 трильйона доларів.

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Тільки за останні кілька місяців сталося величезне вибухове зростання вартості акцій, оскільки під час пандемії коронавірусу на тлі падіння інших частин економіки США продукцію Apple охоче скуповували навіть під час кризи. Доходи Apple в червні виросли по всіх категоріях і у всіх географічних регіонах. Стрімке зростання Apple зробило її найдорожчою компанією у світі. Вона випередила навіть державну компанію Saudi Aramco Саудівської Аравії, яка, за даними CNBC, стала першою в історії світової економіки компанією, що досягла позначки у 2 трильйони доларів.

Зараз капіталізація головних технологічних корпорацій США (Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet) перевищила шість трильйонів доларів.

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Джерело: twitter
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