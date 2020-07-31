Apple оголосила про перенесення дати анонсу iPhone 12

Цьогоріч нові iPhone нам покажуть на місяць пізніше

Незадовго до очікуваного анонсу лінійки iPhone 12 компанія Apple опублікувала звіт для інвесторів за третій квартал поточного фінансового року. Втім, захід виявився цікавим зовсім не сумою доходів компанії – одночасно топ-менеджер бренду повідомив про перенесення термінів появи нових смартфонів.

Про затримку релізу iPhone 12 оголосив під час щоквартального фінансового звіту старший віце-президент і фінансовий директор Apple Лука Маестро, не називаючи причин перенесення і додаткових деталей про презентацію.

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Торік ми запустили нові iPhone у кінці вересня, а в цьому очікуємо, що поставки будуть доступні на кілька тижнів пізніше, – заявив Маестро у розмові з інвесторами.

Перенесення прем'єри нових гаджетів може стати найгучнішою подією в історії бренду. За багаторічною традицією Apple проводить анонс оновленої лінійки iPhone саме у вересні, хоча їх роздрібні продажі в останні кілька років і затримувалися на термін від 1 до 2 місяців.

Смартфони лінійки iPhone 12 нам покажуть у жовтні 2020 року

Крім того, компанія зазвичай ніяк не коментує дату події і не повідомляє жодних подробиць про затримки фірмових заходів. Виходячи із заяви Маестро, журналісти припустили, що презентація лінійки серії iPhone 12 відбудеться у середині жовтня поточного року.

Топ-менеджер також оголосив підсумки третього кварталу 2020 фінансового року. За цей період прибуток корпорації склав $ 59,7 мільярда, що на 11% більше у порівнянні з аналогічним відрізком 2019 року. Чистий прибуток Apple піднявся на 12% до позначки у $ 11,25 мільярда.

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