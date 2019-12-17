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Rimac вивів на тести електричний гіперкар C_Two

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Гіперкар уже тестують в Італії - фото 1
Гіперкар уже тестують в Італії

Фірма Rimac, хорватський виробник гіперкарів і постачальник електрокомпонентів для Porsche і Koenigsegg, поділилася відео з тестів купе C_Two. З весни цього року на підприємстві поблизу Загреба зібрано 17 прототипів двохдверки – кожен для певної мети.

Програма розробки електрогіперкара C_Two перейшла у фінальну стадію. За словами глави Rimac Мате Рімаца, команда працює на повну силу, щоб "зробити з прототипів те, що спочатку замислювалося". Після серії симуляцій у віртуальному середовищі гіперкар виїхав на полігон технічного центру Нардо в Італії й інші тест-майданчика.

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Дебют серійного Rimac C_Two відбудеться на Женевському автосалоні наступної весни. Причому купе у деталях відрізняється від концепту: у нього поліпшився дизайн, ергономіка та змінені налаштування силової установки.

Останні озвучені параметри гіперкара такі: чотири електромотори сумарною віддачею 1914 сил і 2300 Нм моменту; передні пов'язані з півосями через одноступеневі редуктори, задні – через двоступеневі; тягова батарея має місткість 120 кіловат-годин.

Без підзарядки C_Two проїде до 650 кілометрів по циклу NEDC і розженеться до ста за 1,97 секунди. Максимальна швидкість електромобіля – 415 кілометрів на годину.

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Джерело: Motor
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