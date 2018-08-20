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Rimac показала особливу версію електричного гіперкара C_Two

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Rimac показав C_Two - фото 1
Rimac показав C_Two / autoblog

Хорватська компанія Rimac Automobili представила особливу версію електричного гіперкара C_Two під назвою California.

Особливістю машини став яскраво-синій колір кузова, а також встановлений у багажнику відсік для зберігання двох шестилітрових пляшок шампанського та келихів.

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Презентація C_Two California відбулася в Автомобільному музеї Петерсена, Лос-Анджелес.

Rimac показала особливу версію електричного гіперкара C_Two - фото 271276
Rimac показала особливу версію електричного гіперкара C_Two - фото 271271

Електричний гіперкар C_Two оснащується чотирма електромоторами, сумарна потужність яких становить 1914 кінських сил. Кожен мотор обладнаний індивідуальною коробкою передач: одноступінчастою спереду, двоступінчастою ззаду. Блок батарей на 120 кіловат-годин інтегрований у структуру вуглепластикового монокока.

Rimac показала особливу версію електричного гіперкара C_Two - фото 271275
Rimac показала особливу версію електричного гіперкара C_Two - фото 271272

З місця до 60 миль в годину (96 кілометрів на годину) C_Two здатний розганятися за 1,84 секунди. Максимальна швидкість гіперкара становить 412 кілометрів на годину. Запас ходу – 650 кілометрів.

Rimac показала особливу версію електричного гіперкара C_Two - фото 271277
Rimac показала особливу версію електричного гіперкара C_Two - фото 271273

Модель обладнана комплексом активної аеродинаміки з рухомими заслінками в капоті та передньому бампері, а також системою автономного управління на базі штучного інтелекту з "віртуальним тренером", в пам'ять якого можна завантажити параметри деяких гоночних трас.

Rimac показала особливу версію електричного гіперкара C_Two - фото 271274

Виробництво Rimac C_Two почнеться в 2019 році.

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Джерело: autoblog
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