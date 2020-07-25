Хеллстром: трейлер нового серіалу за коміксами Marvel

У мережі з'явився трейлер до новенького фантастичного серіалу "Хеллстром" (Helstrom) за коміксами Marvel. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Канал Hulu опублікував офіційний тизер свіжого серіалу "Хеллстром" (Helstrom), дата виходу запланована вже на 16 жовтня 2020 року. Перший сезон отримає 10 епізодів.

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Сюжет базується на коміксах Marvel та розповідає про Деймона та Ану Хеллстромів, які є дітьми серійного убивці та божевільної жінки. Хоч стосунки між братом і сестрою важко назвати ідеальними, але все ж вони об'єднуються, щоб знайти правду про себе та позбавити цей світ злочинності.

Головні ролі виконали Том Остін (Члени королівської сім'ї) та Сідні Леммон (Бійся, як мертві підуть).

Хеллстром, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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