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Рік і Морті: з'явилась нова заставка 4 сезону серіалу

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Рік і Морті 4 сезон: дивись оупенінг онлайн - фото 1
Рік і Морті 4 сезон: дивись оупенінг онлайн / GeekTyrant

У мережі опублікували свіжу заставку до популярного серіалу Рік і Морті (Rick and Morty), четвертий сезон якого стартує вже 10 листопада. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Канал Adult Swim потішив фанатів відео з новою заставкою до четвертого сезону анімаційного серіалу Рік і Морті (Rick and Morty). Перший епізод вийде вже 10 листопада, а всього сезон отримає 10 серій.

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Новий оупенінг отримав більше космічних речей, серед яких двоголовий гусь і навіть гігантська голова-мутант самого Морті. Нагадаємо, що серіал розповідає про геніального діда Ріка, який надто любить себе та алкоголь, а також обманювати будь-яких істот. Однак самому мандрувати йому сумно, тому на небезпечні місії він бере свого внука Морті, якого навряд чи можна назвати сміливим чи дуже кмітливим.

Рік і Морті 4 сезон: дивись оупенінг онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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