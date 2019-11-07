Пацани: коли вийде другий сезон серіалу проти супергероїв

Стало відомо, коли чекати на другий сезон серіалу Пацани або Хлопці (The Boys), який розриває всі шаблони про супергероїв. Дату виходу найпопулярнішого серіалу від Amazon назвав один із акторів.

Перший сезон серіалу Пацани або Хлопці (The Boys) сколихнув рейтинги Amazon і запав у душі глядачів, адже показує справді антисупергеройську історію. Ще на стартових серіях проєкт продовжили ще на сезон і розпочали зйомки, які нещодавно завершились.

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Один із виконавців головних ролей Карл Урбан вже встиг потішили гарними новинами своїх шанувальників в соцмережі Instagram. Він опублікував селфі з колегами по цеху та назвав дату виходу 2 сезону.

"Ріжте і випускайте! Це обгортка для Біллі Батчера у другому сезону "Пацанів". Величезне дякую нашій акторській команді, обожнюю вас всіх. Пацани 2 – з середини 2020 року", – зазначив він у коментарі.

Хлопці або Пацани – нетиповий серіал з супергероями, які зовсім не такі ідеальні. Вони використовують сили задля багатства, слави і просто вдоволення власних потреб. Мало того, через героїв страждає чимало звичайних людей. І купка простих хлопців збирається, щоб показати, хто тут справді поганці. Сюжет базується на однойменних коміксах Гарта Енніса та Даріка Робертсона.

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