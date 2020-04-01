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Рік і Морті повертаються: трейлер і дата виходу нових серій

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Рік і Морті 4 сезон - фото 1
Рік і Морті 4 сезон

У мережі з'явився трейлер до продовження четвертого сезону серіалу "Рік і Морті", а також стало відомо, коли очікувати свіжі епізоди. Дивіться промо на Радіо МАКСИМУМ.

Телеканал Adult Swim випустив тизер до другої частини 4 сезону "Ріка та Морті", яку можна буде оцінити вже з 3 травня. Сподіваємось, що це не першоквітневий жарт творців.

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Промо показує армію Ріків, а також головних героїв, які перетворюються у роботів. Компанію їм складає пес Снаффлс, а також всі члени родини. Бонусом стали сцени з нових пригод у космосі, бійки на лазерних мечах та альтернативні реальності. Відзначимо, що перші 5 серій 4 сезону вийшли ще наприкінці 2019 року. Тож шанувальники з нетерпінням очікують продовження.

Рік і Морті 4 сезон: дивитись трейлер серіалу:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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