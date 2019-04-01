Рік без сексу: американці масово скаржаться на відсутність інтиму

Майже кожен четвертий американець живе рік без сексу / The Intimate Couple

Статистика свідчить про те, що кожен четвертий американець живе без сексу. Причиною цього, як вважають експерти, є й те, що частка населення, якій за 60 років, у країні зросла з 18% у 1996 році до 26% у 2018 році.

Практично чверть американців – 23% – відзначила, що у них не було сексу в минулому році. 18% з опитаних – молоді жінки, а 28% – молоді чоловіки.

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У віковому діапазоні 30-40 років сексом не займалися всього 7%, а від 40 до 50 років – 9%.

Експерти вважають, що причина такого різкого спаду в інтимному житті американців криється в тому, що дорослого населення в країні стає все більше. Якщо у 1996 році мова йшла про 18% від усього населення США, то у 2018 році це число досягає 26%.

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