Rihanna знялася в інтимній рекламі відвертої білизни (18+)

Співачка Rihanna презентувала колекцію відвертої спідньої білизни власного бренду Savage X Fent, яка присвячена Дню святого Валентина. Кадри пікантної фотосесії з'явилися в Instagram.

На опублікованих фотоколажах Rihanna з'явилася у червоному напівпрозорому комплекті з накладками у вигляді сердечок, який доповнювали рукавички та панчохи з латексу того ж кольору.

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Другий образ зірки складався з червоної сітчастої сукні-комбінації з коміром-стійкою.

До Дня всіх закоханих Savage x Fenty планує представити чотири колекції, серед яких Candy Heart, присвячену серцям, безшовну Fishnet і чоловічу.

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