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Надто сексуальна: цю модель Playboy видалили з додатка для знайомств (фото 18+)

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Модель не може знайти хлопця через сексуальність - фото 1
Модель не може знайти хлопця через сексуальність / instagram.com/tahliaparis

Таке не часто трапляється, але навіть додатки для знайомств інколи заважають знайти собі пару. Так трапилось з каліфорнійською моделлю, які довелось попрощатись з додатком Bumble, оскільки вона "надто сексуальна".

24-річна Талія Періс з Лос-Анджелеса доволі популярна в мережі, адже не лише знімалась для Playboy, а й обожнює ділитись пікантними кадрами на інтернеті. Однак і в цієї красуні настав час, коли вона залишалась самотньою на кілька років, тож вирішила спробувати додаток для знайомств Bumble.

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Але й тут дівчині не пощастило знайти супутника життя, адже модератори регулярно видаляли її фото. Тож замість побачень Талія отримувала лише електронні листи про порушення рекомендації, адже її фото були "надто гарячими". Хоч вона і не вважає, що публікувала заборонений контент, але ідея з пошуком пари в додатку закінчилась провалом.

Надто сексуальна: цю модель Playboy видалили з додатка для знайомств (фото 18+) - фото 442955
Надто сексуальна: цю модель Playboy видалили з додатка для знайомств (фото 18+) - фото 442954

"Я побула у додатку менше кількох годин, тому, що всі фото видаляли, хоча вони були звичайними. Це траплялось три-чотири рази з різними світлинами: від селфі і до пляжних", – зізнається модель.

Вона наголосила, що всюди була одягненою і не ділилась надто "ідеальними" кадрами.

Надто сексуальна: цю модель Playboy видалили з додатка для знайомств (фото 18+) - фото 442959
Надто сексуальна: цю модель Playboy видалили з додатка для знайомств (фото 18+) - фото 442960

"Я хотіла привертати увагу хлопців не тим, що я професійна модель, а тим, що я просто дівчина, яка прагне побачень", – пояснила красуня. До слова, частенько з нею намагаються знайомитись саме через популярність у мережі, адже у неї понад 900 тисяч підписників в Instagram. І після відмови хлопці писали, мовляв, ти ж модель Playboy, наче це мало збільшити шанси на секс з Талією.

Надто сексуальна: цю модель Playboy видалили з додатка для знайомств (фото 18+) - фото 442953
Надто сексуальна: цю модель Playboy видалили з додатка для знайомств (фото 18+) - фото 442957

Кумедно, що знімки моделі часто використовували люди для створення фейків, заробляючи гроші на цьому, а також на продажі "її" речей. Таке шахрайство збільшило кількість гнівних повідомлень, які надходять Талії, тож вона вирішила, що зараз не готова знайомитись у мережі. Особливо, після історії з додатком.

Надто сексуальна: цю модель Playboy видалили з додатка для знайомств (фото 18+) - фото 442956
Надто сексуальна: цю модель Playboy видалили з додатка для знайомств (фото 18+) - фото 442958
Надто сексуальна: цю модель Playboy видалили з додатка для знайомств (фото 18+) - фото 442961
Надто сексуальна: цю модель Playboy видалили з додатка для знайомств (фото 18+) - фото 442962

Надто сексуальна: цю модель Playboy видалили з додатка для знайомств (фото 18+) - фото 442963

Надто сексуальна: цю модель Playboy видалили з додатка для знайомств (фото 18+) - фото 442964

Надто сексуальна: цю модель Playboy видалили з додатка для знайомств (фото 18+) - фото 442965

Джерело всіх фото: instagram.com/tahliaparis

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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