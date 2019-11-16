Rihanna підкреслила фігуру сексуальним платтям-халатом

Американська співачка Ріанна не втомлюється дивувати публіку незвичайними нарядами, які, до слова, їй дуже личать.

Цього разу яскрава зірка блиснула епатажним луком на прем'єрі кінокартини "Квін і Слім" в Лос-Анджелесі. Фото з'явилися на фан-сторінках Ріанни в Інстаграм.

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РіРі прийшла на захід в довгому шовковому платті-халаті, який раз у раз розкривав її груди і майже повністю оголював ноги зірки. Пікантною деталлю темного вбрання стало те, що під ним не було білизни. Образ зірка доповнила масивними прикрасами на шию, що прикривають область декольте і спускаються до живота, мініатюрною шовковою сумочкою в тон сукні і високими босоніжками зі шнурівкою.

Волосся співачки спадало на плечі акуратними кучерями, а макіяж був підібраний до наряду. Судячи з кількості фото з різних ракурсів, лук оцінили не тільки шанувальники, а й фотографи.

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