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Rihanna підвела сукня, а Настю Каменських – модний плащ
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Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.
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Розкішна українська топ-модель Алла Костромічова поділилася граціозним фото. Її прихильники та підписники одразу ж засипали компліментами Аллу та наголосили на тому, що в неї ідеальна фізична форма.
Позитивна та сонячна TARABAROVA продовжує ділитися своїми милими та романтичними фотографіями. На одній з останніх світлин у Instagram, співачка позує зі своїм чоловіком, а фото підписане просто: "1 + 1 = 3".
А ось у Тімура Мірошниченка цього тижня народилася донечка. Мія Тімурівна з'явилася на світ 18 червня о 2:48. Вітаємо сім'ю Мірошниченків з бажаним поповненням.
Цього тижня свій день народження святкував Анвар Хадід – молодший брат сестер-моделей Белли та Джіджі Хадід. З цієї нагоди Белла поділилася в мережі милим раритетним сімейним фото.
Настя Каменських продовжує ділитися провокативними світлинами. Щоправда, цього разу її прихильникам не припала до душі ця світлина. Деякі користувачі Instagram наголосили на тому, що ракурс невдалий. Не обійшлося й без критики її фігури.
DJ NANA спокушає своїми сідницями. Цього тижня в мережу вона завантажила фото, на якому основний акцент зроблений на її підкачаній філейній частині.
Rihanna не була б собою, якби її не обговорювали. До прикладу, цього тижня вона виклала фото з прем'єри стрічки "8 подруг Оушена". Щоправда, погляди прихильників були прикуті не до самої зірки, а до її бюсту, який ледве ховався в сукні.
Наталка Могилевська вкотре доводить, що вік – не вирок. У свої 42 роки співачка не соромиться публікувати фотографії з мінімальною кількістю косметики та надихає інших не падати духом.
Lavika цього тижня поділилася милим фото зі своєю бабусею. "Повела бабусю на кавусю", – так мило підписала вона світлину.
Наталка Карпа також поділилася яскравою та сонячною світлиною цього тижня. Не дивно, що її підписники буквально засипали виконавицю компліментами та теплими словами.
Не менш зворушливим є фото Джамали, яка позує зі своїм чоловіком. Ми залишимо його тут, щоб вам теж стало тепло та затишно.
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