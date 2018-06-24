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ЧС 2018 Музика Привітання

Rihanna підвела сукня, а Настю Каменських – модний плащ

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Rihanna та Настя Каменських цього тижня обурили прихильників - фото 1
Rihanna та Настя Каменських цього тижня обурили прихильників

Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

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Розкішна українська топ-модель Алла Костромічова поділилася граціозним фото. Її прихильники та підписники одразу ж засипали компліментами Аллу та наголосили на тому, що в неї ідеальна фізична форма.

Алла Костромічова похизувалася ідеальною формою - фото 257774
Алла Костромічова похизувалася ідеальною формою

Позитивна та сонячна TARABAROVA продовжує ділитися своїми милими та романтичними фотографіями. На одній з останніх світлин у Instagram, співачка позує зі своїм чоловіком, а фото підписане просто: "1 + 1 = 3".

TARABAROVA поділилася милим фото з чоловіком - фото 257775
TARABAROVA поділилася милим фото з чоловіком

А ось у Тімура Мірошниченка цього тижня народилася донечка. Мія Тімурівна з'явилася на світ 18 червня о 2:48. Вітаємо сім'ю Мірошниченків з бажаним поповненням.

Тімур Мірошниченко став батьком - фото 257776
Тімур Мірошниченко став батьком

Цього тижня свій день народження святкував Анвар Хадід – молодший брат сестер-моделей Белли та Джіджі Хадід. З цієї нагоди Белла поділилася в мережі милим раритетним сімейним фото.

Белла Хадід поділилася раритетним сімейним фото - фото 257777
Белла Хадід поділилася раритетним сімейним фото

Настя Каменських продовжує ділитися провокативними світлинами. Щоправда, цього разу її прихильникам не припала до душі ця світлина. Деякі користувачі Instagram наголосили на тому, що ракурс невдалий. Не обійшлося й без критики її фігури.

Настя Каменських поділилася провокативним фото - фото 257778
Настя Каменських поділилася провокативним фото

DJ NANA спокушає своїми сідницями. Цього тижня в мережу вона завантажила фото, на якому основний акцент зроблений на її підкачаній філейній частині.

DJ NANA похизувалася своїми сідницями - фото 257779
DJ NANA похизувалася своїми сідницями

Rihanna не була б собою, якби її не обговорювали. До прикладу, цього тижня вона виклала фото з прем'єри стрічки "8 подруг Оушена". Щоправда, погляди прихильників були прикуті не до самої зірки, а до її бюсту, який ледве ховався в сукні.

Rihanna ледь не оголила свої груди - фото 257781
Rihanna ледь не оголила свої груди

Наталка Могилевська вкотре доводить, що вік – не вирок. У свої 42 роки співачка не соромиться публікувати фотографії з мінімальною кількістю косметики та надихає інших не падати духом.

Наталія Могилевська поділилася фотографією з мінімальною кількістю косметики - фото 257782
Наталія Могилевська поділилася фотографією з мінімальною кількістю косметики

Lavika цього тижня поділилася милим фото зі своєю бабусею. "Повела бабусю на кавусю", – так мило підписала вона світлину.

Lavika повела бабусю на кавусю - фото 257783
Lavika повела бабусю на кавусю

Наталка Карпа також поділилася яскравою та сонячною світлиною цього тижня. Не дивно, що її підписники буквально засипали виконавицю компліментами та теплими словами.

Наталка Карпа поділилася милим фото з прихильниками - фото 257784
Наталка Карпа поділилася милим фото з прихильниками

Не менш зворушливим є фото Джамали, яка позує зі своїм чоловіком. Ми залишимо його тут, щоб вам теж стало тепло та затишно.

Джамала зі своїм чоловіком - фото 257785
Джамала зі своїм чоловіком

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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