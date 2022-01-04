Рідні Девіда Бові продали права на всі його пісні: у скільки вони їх оцінили

Спадкоємці британського рок-музиканта Девіда Бові продали права на всі його пісні. Їх придбала компанія Warner Chappell Music (входить до Warner Music Group) за 250 мільйонів доларів.

Як повідомляє Variety, звукозаписна компанія отримає видавничі права на всі 26 студійних альбомів, випущених за життя Бові. Також мовиться про один посмертний альбом і його пісні з інших проєктів.

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Це цікаво: усього в каталозі 111 синглів та 51 відеокліп.

Ми раді, що музика Девіда Бові тепер у надійних руках Warner Chappell Music, – заявив адвокат сім'ї музиканта Аллен Грубман.

Девід Бові помер від раку на 70-му році життя 10 січня 2016 року. Це сталося лише через два дні після свого дня народження та виходу останнього альбому Blackstar.

Сумарно його записи розійшлися тиражем понад 130 мільйонів екземплярів. Після смерті артиста права на його твори успадкували дружина Іман Абдулмаджід та двоє дітей музиканта.

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