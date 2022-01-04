The Weeknd анонсував свій новий альбом Dawn FM: відео

Канадський співак The Weeknd нарешті розкрив подробиці свого п'ятого студійного альбому. У соцмережах артиста з'явився трейлер довгоочікуваного проєкту.

У новому релізі канадського суперстара беруть участь Lil Wayne, Tyler, The Creator та Джим Керрі.

Це цікаво: Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ

Платівка вийде найближчої п'ятниці, 7 січня. Про це артист повідомив у твіттері. The Weeknd пообіцяв шанувальникам, що альбом стане "новим звуковим всесвітом".

"Музика може лікувати, і це здається важливішим за просто вихід альбому. Давай просто випустимо його і насолоджуватимемося разом з людьми", – написав The Weeknd в інстаграмі.

Трекліст Dawn FM наразі тримають в секреті. Останній на сьогодні альбом The Weeknd After Hours вийшов у березні 2020 року. Трек Blinding Lights, що увійшов до нього, був визнаний найуспішнішою піснею в історії чарту Billboard Hot 100.

І ще: Echoes of Silence: The Weeknd випустив кліп на популярну пісню