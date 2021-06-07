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My love: Uliana Royce присвятила нову пісню неймовірній Наді Дорофєєвій
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Молода українська співачка Uliana Royce влаштувала закритий концерт для шанувальників. Його вона присвятила EP "Мои правила". Також вона представила пісню на честь Наді Дорофєєвої. Слухайте онлайн новий трек Uliana Royce!
У ніч з 3 на 4 червня Uliana Royce, дівчинка-самурай і найвідданіша шанувальниця К-pop жанру в Україні, влаштувала дійсно вражаючий перформанс у недобудованій будівлі одного зі столичних ЖК. Вона на висоті виконала пісні зі свого дебютного EP "Мои правила", пише Радіо MAXIMUM.
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Через особливості локації та пандемічні обмеження концерт був закритим. Проте вже незабаром його можна буде подивитися на офіційному ютуб-каналі співачки.
Також під час шоу Уляна презентувала новий трек My Love, який відсьогодні доступний на всіх музичних платформах: Spotify, Apple Music, YouTube Music, Itunes, Deezer, Tidal, Shazam та Amazon. Цікаво, що він присвячений улюбленій співачці Ройс Наді Дорофєєвій, котра надихнула її йти власним музичним шляхом.
"Мені імпонує DOROFEEVA. Стиль, подача, музика. Я слідкую за її творчістю, мене надихають її перформанси на сцені та щирість у спілкуванні за лаштунками. Саме завдяки їй, на початку своєї кар’єри, я повірила в те, що зможу бути великим артистом. Своєю чергою, на честь її першого сольного концерту, я вирішила присвятити Наді трек "My Love" зі свого нового ЕР альбому", – коментує Uliana Royce.
До речі, крім музики, в артисток є спільна пристрасть до азійської культури. Як і Надя, Уляна захоплюється Кореєю, але пішла далі й стала вивчати ще і японські традиції, зокрема мову та мистецтво володіння самурайським мечем – катаною.
Між іншим, Uliana Royce має ще й просвітницьку місію. Як тіктокерка-рекордсменка (одне з її відео зібрало у додатку майже 10 мільйонів переглядів) вона має вплив на аудиторію, тож вирішила запустити масштабний челендж на підтримку української музики.
Останнім часом Уляна дедалі частіше помічала, що її друзі й однолітки мало слухають українські треки, віддаючи перевагу Моргенштерну й іншим хайповим російським артистам. Але вона переконана, що це можна виправити, – насамперед завдяки її власній ініціативі. Наразі Ройс активно відслідковує найпрогресивніших локальних музикантів і збирає власні плейлисти, закликаючи фанів робити те саме.
"Слухати українське не соромно. Ба більше – модно і круто", – запевняє Уляна. І з цим важко сперечатися.
Долучайтеся до челенджу Uliana Royce, слухайте українську музику і слідкуйте за оновленнями на її сторінках, де на вас чекає ще чимало крутих плейлистів і музичних гайдів.
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