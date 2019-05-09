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Рідкісну Subaru Impreza виставили на продаж

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Автомобіль обладнаний системою зрошення інтеркулера - фото 1
Автомобіль обладнаний системою зрошення інтеркулера / Reedman-Toll Subaru

Гонконгський дилер з продажу ексклюзивних автомобілів Contempo Concept виставив на один з трьох прототипів Subaru Impreza 22B STi. По суті, це дорожня версія ралійної машини, випущена обмеженим тиражем у 426 примірників.

Цифри у назві Subaru Impreza 22B STi відсилають не тільки до об'єму двигуна, це ще і число 555 в шістнадцятковій системі числення.

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Літера B, ймовірно, говорить про те, що автомобіль обладнаний амортизаторами Bilstein (за іншою версією, B – внутрішнє позначення турбомотора). Під капотом 22B STi встановлений 2,2-літровий турбоопозитник, який за паспортом видає 280 кінських сил і 356 Нм крутного моменту. Коробка – п'ятиступінчаста механіка; привід – повний.

Від інших Impreza 22B відрізняється розширеним на 80 міліметрів обвісом від WRX type-RA з величезним регульованим заднім антикрилом. Автомобіль обладнаний системою зрошення інтеркулера, перевернутими амортизаційними стійками Bilstein і 17-дюймовими колесами BBS золотистого кольору.

Subaru Impreza 22B STi - фото 326729

Subaru Impreza 22B STi - фото 326730

Subaru Impreza 22B STi - фото 326731

Subaru Impreza 22B STi - фото 326732

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Джерело: pistonheads
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