Рідкісну Subaru Impreza виставили на продаж

Гонконгський дилер з продажу ексклюзивних автомобілів Contempo Concept виставив на один з трьох прототипів Subaru Impreza 22B STi. По суті, це дорожня версія ралійної машини, випущена обмеженим тиражем у 426 примірників.

Цифри у назві Subaru Impreza 22B STi відсилають не тільки до об'єму двигуна, це ще і число 555 в шістнадцятковій системі числення.

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Літера B, ймовірно, говорить про те, що автомобіль обладнаний амортизаторами Bilstein (за іншою версією, B – внутрішнє позначення турбомотора). Під капотом 22B STi встановлений 2,2-літровий турбоопозитник, який за паспортом видає 280 кінських сил і 356 Нм крутного моменту. Коробка – п'ятиступінчаста механіка; привід – повний.

Від інших Impreza 22B відрізняється розширеним на 80 міліметрів обвісом від WRX type-RA з величезним регульованим заднім антикрилом. Автомобіль обладнаний системою зрошення інтеркулера, перевернутими амортизаційними стійками Bilstein і 17-дюймовими колесами BBS золотистого кольору.

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