Рідкісну картину Ван Гога 1887 вперше покажуть публіці

Картину нідерландського художника Вінсента Ван Гога "Вулична сцена на Монмартрі" вперше з моменту її створення у 1887 році покажуть широкій публіці. Полотно понад століття перебувало у приватній колекції одної французької сім'ї.

"Вулична сцена на Монмартрі" (Scène de rue à Montmartre), яка раніше ніколи не виставлялася на огляд – частина дуже рідкісної серії, що зображує знаменитий Мулен де ла Галетт на вершині пагорба з видом на Париж. Ван Гог писав полотно протягом двох років, які провів зі своїм братом Тео в квартирі на вулиці Лепік.

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Вулична сцена на Монмартрі, Ван Гог, 1887 рік Вулична сцена на Монмартрі, Ван Гог, 1887 рік

Картину виставлять в Лондоні, Амстердамі і Парижі, а потім вона буде продана на аукціоні Sotheby's. Вартість полотна оцінюють від 5 до 8 мільйонів євро.

Далеко не всі картини Ван Гога періоду Монмартра залишаються в приватних руках – більшість перебуває в колекціях престижних музеїв по всьому світу. Поява на ринку картини такого калібру з такої знакової серії, безсумнівно, знаменує собою велику подію, – заявив Орелі Вандевурд, керівник відділу імпресіоністів і сучасного мистецтва Sotheby's у Франції.

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