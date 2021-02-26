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Рідкісну картину Ван Гога 1887 вперше покажуть публіці

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Рідкісну картину Ван Гога 1887 вперше покажуть публіці - фото 1

Картину нідерландського художника Вінсента Ван Гога "Вулична сцена на Монмартрі" вперше з моменту її створення у 1887 році покажуть широкій публіці. Полотно понад століття перебувало у приватній колекції одної французької сім'ї.

"Вулична сцена на Монмартрі" (Scène de rue à Montmartre), яка раніше ніколи не виставлялася на огляд – частина дуже рідкісної серії, що зображує знаменитий Мулен де ла Галетт на вершині пагорба з видом на Париж. Ван Гог писав полотно протягом двох років, які провів зі своїм братом Тео в квартирі на вулиці Лепік.

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Рідкісну картину Ван Гога 1887 вперше покажуть публіці - фото 449143
Вулична сцена на Монмартрі, Ван Гог, 1887 рік
Картину виставлять в Лондоні, Амстердамі і Парижі, а потім вона буде продана на аукціоні Sotheby's. Вартість полотна оцінюють від 5 до 8 мільйонів євро.

Далеко не всі картини Ван Гога періоду Монмартра залишаються в приватних руках – більшість перебуває в колекціях престижних музеїв по всьому світу. Поява на ринку картини такого калібру з такої знакової серії, безсумнівно, знаменує собою велику подію, – заявив Орелі Вандевурд, керівник відділу імпресіоністів і сучасного мистецтва Sotheby's у Франції.

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Джерело: artnews
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