Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Коронавірус

Науковці розгадали таємницю напису на знаменитій картині Едварда Мунка

  • 3
Картина "Крик" Едварда Мунка - фото 1
Картина "Крик" Едварда Мунка / pinterest

Норвезькі вчені з'ясували, хто є автором загадкового напису на знаменитій картині Едварда Мунка "Крик". Фраза, залишена олівцем, розташована у верхньому лівому кутку картини.

Фахівці Національної галереї Норвегії вивчили картину за допомогою інфрачервоного сканування. Як виявилося, напис олівцем у верхньому лівому кутку "kan kun vaere malet af en gal mand" данською мовою, що означає "міг намалювати тільки безумець", залишив сам художник.

І ще: Коронавірус надихнув: в Іспанії відкрився музей однієї речі з побутового життя

Науковці розгадали таємницю напису на знаменитій картині Едварда Мунка - фото 448866

Цей напис, безсумнівно, зроблений самим Мунком. І його зміст, і події 1895 року, коли Мунк вперше продемонстрував цю картину в Норвегії, ведуть в одному напрямку, – розповіла куратор галереї Май Брітт Гуленг.

За словами експерта, художник написав кілька слів на своїй картині після зустрічі з відвідувачами виставки, на якій один з глядачів, студент-медик Йохан Шарффенберг, сказав йому, що це твір, ймовірно створено людиною, яка страждає розладом психіки.

Для нього було дуже важливо взяти під контроль то, як він сам розумів себе, і як його розуміли оточуючі. Ймовірно, напис став способом продемонструвати такий контроль, тому що інші назвали його божевільним, але цим він як би сказав: "Я можу з цього приводу пожартувати", – зазначила Май Брітт Гуленг.

Науковці розгадали таємницю напису на знаменитій картині Едварда Мунка - фото 448867

Картина "Крик" була вперше виставлена ​​в Осло у 1893 році. Однак після першої демонстрації перед публікою картина викликала різку критику і міркування про психічне здоров'я самого художника. Існує кілька унікальних версій "Крику" Мунка – дві картини, дві пастелі, кілька літографічних гравюр і кілька малюнків та ескізів. Картини імовірно були створені у 1893 і 1910 роках. Напис олівцем розташований саме на картині 1893 року, яку викрали в 1994 році. Пізніше картина була виявлена ​​неушкодженою в готелі в Осгордстранді і повернута в Національну галерею. Десять років по тому версія "Крику" 1910 року була вкрадена, але пізніше повернута, хоча і з сильними пошкодженнями.

Читайте також: До Іспанії повернули викрадений 187 років тому артефакт

Джерело: dailymail
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Словник автомобіліста: як правильно вживати водійські терміни українською
  • 21 лютого, 15:19
  • 267
Говори красиво: колоритні українські вигуки на всі випадки життя
  • 12 лютого, 13:45
  • 882
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 4433
Загрузка...
Новини