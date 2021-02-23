Науковці розгадали таємницю напису на знаменитій картині Едварда Мунка

Норвезькі вчені з'ясували, хто є автором загадкового напису на знаменитій картині Едварда Мунка "Крик". Фраза, залишена олівцем, розташована у верхньому лівому кутку картини.

Фахівці Національної галереї Норвегії вивчили картину за допомогою інфрачервоного сканування. Як виявилося, напис олівцем у верхньому лівому кутку "kan kun vaere malet af en gal mand" данською мовою, що означає "міг намалювати тільки безумець", залишив сам художник.

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Цей напис, безсумнівно, зроблений самим Мунком. І його зміст, і події 1895 року, коли Мунк вперше продемонстрував цю картину в Норвегії, ведуть в одному напрямку, – розповіла куратор галереї Май Брітт Гуленг.

За словами експерта, художник написав кілька слів на своїй картині після зустрічі з відвідувачами виставки, на якій один з глядачів, студент-медик Йохан Шарффенберг, сказав йому, що це твір, ймовірно створено людиною, яка страждає розладом психіки.

Для нього було дуже важливо взяти під контроль то, як він сам розумів себе, і як його розуміли оточуючі. Ймовірно, напис став способом продемонструвати такий контроль, тому що інші назвали його божевільним, але цим він як би сказав: "Я можу з цього приводу пожартувати", – зазначила Май Брітт Гуленг.

Картина "Крик" була вперше виставлена ​​в Осло у 1893 році. Однак після першої демонстрації перед публікою картина викликала різку критику і міркування про психічне здоров'я самого художника. Існує кілька унікальних версій "Крику" Мунка – дві картини, дві пастелі, кілька літографічних гравюр і кілька малюнків та ескізів. Картини імовірно були створені у 1893 і 1910 роках. Напис олівцем розташований саме на картині 1893 року, яку викрали в 1994 році. Пізніше картина була виявлена ​​неушкодженою в готелі в Осгордстранді і повернута в Національну галерею. Десять років по тому версія "Крику" 1910 року була вкрадена, але пізніше повернута, хоча і з сильними пошкодженнями.

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