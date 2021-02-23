Коронавірус надихнув: в Іспанії відкрився музей однієї речі з побутового життя

На початку лютого в містечку Л'Асплуга-де-Франколі під Таррагоною відкрився El Museu Particular. Як говорить сама назва, цей музей не схожий на інші – в його залах не загубишся.

Простір музею – це вітрина, а за склом представлена тільки одна річ. У цьому місяці це вилка, в наступному її замінить який-небудь інший побутовий предмет: тампон, плюшевий ведмедик або пластиковий пакет. Що все це означає?

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Мета проєкту – представити будинок як етнографічний музей, в якому повно невивчених предметів. Автори ідеї – історики Алекс Ребольо і Анна Марія Андеверт. Протягом року вони будуть розповідати історії побутових речей на сайті і в соцмережах проєкту.

Як зазначив Ребольо, період самоізоляції підштовхнув його до роздумів: "Починаєш вдаватися в питання, про які раніше не замислювався, наприклад, про походження предметів, якими ми користуємося щодня".

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