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Рідкісну 400-сильну Alfa Romeo виставили на торги

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Загалом випущено 500 екземплярів Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione - фото 1
Загалом випущено 500 екземплярів Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione

На торгах Les Grandes Marques du Monde au Grand Palais, які відбудуться 6 лютого у Парижі, аукціонний будинок Bonhams спробує продати рідкісну Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione. У 1980-х побудували 500 таких седанів для омологації машини групи А. За автівку планують вторгувати 120-180 тисяч євро.

Випустити 500 дорожніх 75 Turbo Evoluzione Alfa Romeo змусив чинний у кінці 1980-років регламент FIA.

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Від звичайної Turbo-версії "еволюція" відрізнялася трековими налаштуваннями шасі і підвіски, обвісом і легкосплавними колесами BWA. При цьому турбомотор, хоч і був заявлений як 155-сильний (як на 75 Turbo), за фактом видавав більше: для цього збільшили тиск наддуву і переробили випускний колектор. Як говорили в компанії, в такому варіанті двигун був більше пристосований для подальшого тюнінгу.

Рідкісну 400-сильну Alfa Romeo виставили на торги - фото 382931
Рідкісну 400-сильну Alfa Romeo виставили на торги - фото 382926
Рідкісну 400-сильну Alfa Romeo виставили на торги - фото 382927
Рідкісну 400-сильну Alfa Romeo виставили на торги - фото 382925

Виставлений на продаж екземпляр седана побудований автоспортивним підрозділом Alfa Corse за специфікацією A1 для італійської команди Top Run Racing. У 1991 році автомобіль продали Euro Magnum Automotive Racing, яка виступала на ньому в нідерландському кузовному чемпіонаті.

Після декількох гонок команда вирішила адаптувати Alfa Romeo під вимоги IMSA, тобто зараз, за ​​даними FCA Heritage, така машина повинна важити близько 960 кілограмів, а її турбомотор видає близько 400 сил.

Рідкісну 400-сильну Alfa Romeo виставили на торги - фото 382930
Рідкісну 400-сильну Alfa Romeo виставили на торги - фото 382929
Рідкісну 400-сильну Alfa Romeo виставили на торги - фото 382928

У своєму нинішньому вигляді Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione A1 / IMSA може брати участь в змаганнях зі швидкісного підйому, а також в гонках янгтаймерів Youngtimer Touring Car Challenge.

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Джерело: Motor
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