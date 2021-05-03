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Mazda відреставрувала футуристичний концепт MX-81, і ось що з цього вийшло

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Концепт Mazda MX-81 - фото 1
Концепт Mazda MX-81 / carscoops

Концепт MX-81 знайшов менеджер програми четвертого покоління MX-5 Нобухіро Ямамото. Він був у занедбаному стані на складі, але тепер ретроавтомобіль пройшов процедуру комплексного відновлення.

Так, чоловік був вражений концептом, який чомусь не був зруйнований за весь цей час, і вирішив, що машину потрібно відновлювати. MX-81 був відразу відправлений до підрозділу Mazda в Італії, а потім в SuperStile в Турин для проведення реставраційних робіт, пише Carscoops.

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За основу для концепт-кара у 80-х роках взяли серійний хетчбек Mazda 323, але зовнішній вигляд і інтер'єр автомобіля були повністю змінені. Останній вийшов навіть вражаючим, ніж зовнішній вигляд. Італійці придумали втоплене квадратне рульове колесо, усередині якого розташовувався величезний телевізор. Дослідний зразок був оснащений 1,5-літровим двигуном з турбонаддувом потужністю близько 130 кінських сил.

Дивіться, як виглядає зараз відновлений футуристичний ретроавтомобіль:

Mazda відреставрувала футуристичний концепт MX-81, і ось що з цього вийшло - фото 457869
Mazda відреставрувала футуристичний концепт MX-81, і ось що з цього вийшло - фото 457875
Mazda відреставрувала футуристичний концепт MX-81, і ось що з цього вийшло - фото 457871
Mazda відреставрувала футуристичний концепт MX-81, і ось що з цього вийшло - фото 457868
Mazda відреставрувала футуристичний концепт MX-81, і ось що з цього вийшло - фото 457873
Mazda відреставрувала футуристичний концепт MX-81, і ось що з цього вийшло - фото 457874
Mazda відреставрувала футуристичний концепт MX-81, і ось що з цього вийшло - фото 457867
Mazda відреставрувала футуристичний концепт MX-81, і ось що з цього вийшло - фото 457870

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