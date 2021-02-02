Рідкісний вид газелей вперше потрапив у кадр фотопастки

Вперше в історії вдалося отримати зображення газелей Кюв'є у високій роздільній здатності. Цей рідкісний вид мешкає у важкодоступних районах на північному заході Африки.

Газелі Кюв'є (Gazella cuvieri) отримали свою назву на честь французького зоолога Фредеріка Кюв'є (1773-1838). Вони мешкають в Атлаських горах і відрізняються доволі темним для газелей забарвленням.

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Фотограф Уго Меллон встановив працюючу від сонячних батарей фотопастку в пустельній місцевості і зумів зафіксувати самку з дитинчам. Повідомляється, що це перший в історії знімок представників цього виду з високою роздільною здатністю.

Газелі Кюв'є колись мешкали по всій Північній Африці, але надмірне полювання на початку XX століття істотно вдарило по їх чисельності. Зараз представники цього виду зустрічаються в пустельних районах Алжиру, Марокко та Тунісу, де вони зазвичай живуть невеликими стадами.

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