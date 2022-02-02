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Рідкісний Porsche 911 RSR пустять з молотка: його ціна вражає
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Американська фірма Hamann Classic Cars виставила на продаж рідкісний Porsche 911 RSR (993). Таких спорткарів за два роки виробництва було збудовано лише 45 штук, і цей екземпляр вважається останнім.
Першим власником автомобіля була німецька команда Zakspeed Racing. Машина брала участь у кількох марафонських перегонах, але потім її замінили на Dodge Viper GTS-R, пише Motor.
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Власник Zakspeed Racing Пітер Цаковський продав 911 RSR сусіду по паддоку, і відтоді купе не брало участі у змаганнях, хоча зрідка виїжджало на бельгійську трасу "Золдер" та на німецький "Хоккенхаймрінг". Оскільки 911 RSR у Німеччині, то ціна вказана в євро: 875 тисяч.
Машини серії RSR призначалися для клієнтських команд, що виступають у чемпіонатах IMSA GT та European GT. Такі спорткари випускали лише два роки: 1997-го підрозділ Porsche Motorsport побудував 30 автомобілів, ще 15 випустили 1998-го.
Усі RSR базувалися на посиленому шасі Carrera 2 й оснащувалися опозитником 3.8 M64/75 з повітряним охолодженням і віддачею 325 – 350 кінських сил. На купе ставили каркас безпеки, регульоване антикрило та систему пожежогасіння. Вся підвіска була зібрана на кульових з'єднаннях і доповнена амортизаторами Bilstein з налаштуванням зусиль стиснення та відбою.
До того ж Zakspeed Racing замовили регульований із салону передній стабілізатор, передні гальмівні диски діаметром 380 міліметрів, 100-літровий бак і спеціальну вихлопну систему з глушником для спринтерських перегонів ADAC GT Cup. Нинішній власник встановив пакет Le Mans. Це захист днища з вуглепластику, передній спойлер з карбоновими крильцями, двері з кевлару та полегшена кришка моторного відсіку. Заодно на машині з'явилися величезне антикрило, розширювачі арок на болтах і випускна магістраль Zakspeed з трубами, що перетинаються.
Автомобіль допущений на різні історичні перегони, наприклад Le Mans Classic або Endurance Legends. Але виїжджати на звичайні дороги йому заборонено.
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