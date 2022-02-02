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Рідкісний Porsche 911 RSR пустять з молотка: його ціна вражає

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Усього випустили 45 таких Porsche 911 RSR - фото 1
Усього випустили 45 таких Porsche 911 RSR

Американська фірма Hamann Classic Cars виставила на продаж рідкісний Porsche 911 RSR (993). Таких спорткарів за два роки виробництва було збудовано лише 45 штук, і цей екземпляр вважається останнім.

Першим власником автомобіля була німецька команда Zakspeed Racing. Машина брала участь у кількох марафонських перегонах, але потім її замінили на Dodge Viper GTS-R, пише Motor.

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Власник Zakspeed Racing Пітер Цаковський продав 911 RSR сусіду по паддоку, і відтоді купе не брало участі у змаганнях, хоча зрідка виїжджало на бельгійську трасу "Золдер" та на німецький "Хоккенхаймрінг". Оскільки 911 RSR у Німеччині, то ціна вказана в євро: 875 тисяч.

Рідкісний Porsche 911 RSR пустять з молотка: його ціна вражає - фото 494878

Рідкісний Porsche 911 RSR пустять з молотка: його ціна вражає - фото 494874

Машини серії RSR призначалися для клієнтських команд, що виступають у чемпіонатах IMSA GT та European GT. Такі спорткари випускали лише два роки: 1997-го підрозділ Porsche Motorsport побудував 30 автомобілів, ще 15 випустили 1998-го.

Усі RSR базувалися на посиленому шасі Carrera 2 й оснащувалися опозитником 3.8 M64/75 з повітряним охолодженням і віддачею 325 – 350 кінських сил. На купе ставили каркас безпеки, регульоване антикрило та систему пожежогасіння. Вся підвіска була зібрана на кульових з'єднаннях і доповнена амортизаторами Bilstein з налаштуванням зусиль стиснення та відбою.

Рідкісний Porsche 911 RSR пустять з молотка: його ціна вражає - фото 494877
Рідкісний Porsche 911 RSR пустять з молотка: його ціна вражає - фото 494876

До того ж Zakspeed Racing замовили регульований із салону передній стабілізатор, передні гальмівні диски діаметром 380 міліметрів, 100-літровий бак і спеціальну вихлопну систему з глушником для спринтерських перегонів ADAC GT Cup. Нинішній власник встановив пакет Le Mans. Це захист днища з вуглепластику, передній спойлер з карбоновими крильцями, двері з кевлару та полегшена кришка моторного відсіку. Заодно на машині з'явилися величезне антикрило, розширювачі арок на болтах і випускна магістраль Zakspeed з трубами, що перетинаються.

Рідкісний Porsche 911 RSR пустять з молотка: його ціна вражає - фото 494875

Автомобіль допущений на різні історичні перегони, наприклад Le Mans Classic або Endurance Legends. Але виїжджати на звичайні дороги йому заборонено.

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