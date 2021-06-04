Рідкісний поліцейський універсал Alfa Romeo виставили на продаж

У шоурумі фірми Straderial, французького дилера з продажу вінтажних автомобілів, з'явився незвичайний екземпляр класичної Alfa Romeo Giulia. Це універсал Familiare, який раніше використовувався дорожньою поліцією Італії.

П'ятидверка, побудована майстернею Carrozzeria Giorgetti, дбайливо відновлена й обладнана компонентами з каталогу знаменитої англійської майстерні Alfaholics, пише.

Це цікаво: Італійські карабінери взяли на озброєння броньовані поліцейські Alfa Romeo

На відміну від Alfa Romeo Giulia Berlina, купе Sprint і спайдера GTC, універсали Familiare на базі Giulia не настільки відомі. Річ у тім, що їх випускали у невеликих кількостях усього кілька кузовних ательє. Цей екземпляр п'ятидверки, наприклад, зроблений у майстерні Carrozzeria Giorgetti, а були ще Colli та Grazia. В основному такі машини були популярними серед поліції (на них переслідували грабіжників) і служб швидкої допомоги.

Один з колишніх поліцейських автомобілів і продає фірма Straderial. Універсал 1975 року дбайливо відреставрували, повернули йому первісний колір Polizia Stradale Green, але головне – обладнали компонентами з каталогу Alfaholics. Серед них – 185-сильний двигун 2.0 з новими розподільними валами, кованими поршнями та гоночними клапанними пружинами; трансмісія і салон від версії GTA; а також підвіска та гальма від GTA-R – такі машини будує сама Alfaholics на базі Giulia Sprint GT.

Якщо ж хочеться чогось ще більш ексклюзивного, то варто подивитися на роботу Палмера Веста й Іона Сміта, засновників фірми Aether Apparel. Вони взяли Alfa Romeo GTV6 1985 року й перетворили її на кросовер Alpine Alfa. Спереду і ззаду в "Альфи" з'явилися виготовлені за спецзамовленням важелі, тяги та регульовані стійки. Дорожній просвіт збільшився на 16,5 сантиметра. Також GTV6 оснастили силовими бамперами з вбудованими буксирувальними гаками та багажником на даху зі світловою балкою і спойлером.

Читайте також: Alfa Romeo 4C перетворили на потужний спорткар: чим він особливий