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Рідкісний Maserati 1978 року пустять з молотка
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У США на аукціоні Bring a Trailer виставили на продаж рідкісний Maserati Khamsin 1978 року випуску. За одне зі 155 експортованих у США купе зараз пропонують 35 000 доларів.
Maserati Khamsin дебютував на Женевському автосалоні у 1973 році. Екстер'єр гран-турера розробив знаменитий італійський дизайнер Марчелло Гандіні.
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Кузов моделі відрізнявся особливою клиноподібною формою та "плаваючими" задніми фарами на прозорій панелі. Однак у США купе поставляли з ліхтарями, розміщеними у нижній частині кузова. Крім того, американська версія відрізнялася чорними бамперами. Всього з конвеєра італійського виробника зійшло 435 унікальних купе, 155 з яких вирушили за океан.
Maserati Khamsin обладнаний алюмінієвим 4,9-літровим V8. Потужність двигуна моделей, призначених для американського ринку, становить 315 кінських сил (308 Нм). У парі з агрегатом працює п'ятиступенева "механіка". Максимальна швидкість купе становить 270 кілометрів на годину.
Виставлений на торги Khamsin за 42 роки експлуатації змінив усього двох власників. Нинішній господар придбав суперкар у 1995 році. За його словами, купе недавно пройшло повне технічне облуговування, у рамках якого в автомобіля усунули неполадки у гальмівній і паливній системах, а також провели діагностику двигуна. Інтер'єр суперкара виконаний з чорної шкіри, яка також відмінно збереглася з заводу.
Наразі купе з пробігом 64 000 кілометрів оцінили у 35 000 доларів. Аукціон триватиме до кінця тижня.
Минулого тижня на аукціоні Gooding & Company виставили на продаж рідкісний Lamborghini Countach LP400 Periscopica. За один зі 158 суперкарів з заднім склом-перископом планують отримати від 900 000 до 1 100 000 доларів.
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