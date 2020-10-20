Kia заявила, що їхня K5 GT краща за BMW 330i: у чому перевага седана

Американський підрозділ Kia випустив рекламний ролик, присвячений новому K5 GT. У відео стверджується, що корейський седан перевершує задньопривідний BMW 330i по керованості та на розгоні на сухому асфальті. Для підтвердження цих даних вказано агентство AMCI.

Передньопривідний Kia K5 GT потужніший за задньопривідний BMW 330i: перший комплектується 2,5-літровим турбомотором потужністю 294 кінські сили та 422 Нм крутного моменту, натомість "турбочетвірка" 2.0 на 330i видає 255 сил і 398 Нм моменту.

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"На папері" баварський седан швидший за корейський: на розгін з місця до 60 миль на годину (97 кілометрів на годину) вони витрачають 5,6 і 5,8 секунди відповідно.

Диктор за кадром порівнює моделі по керованості на сухому і вологому покритті, а також розгін на сухому асфальті, а також озвучує дані AMCI: BMW 330i по цих показниках програє Kia K5 GT. Нібито тому водіям останнього "доводиться змагатися один з одним".

Kia K5 GT дебютував у липні цього року. Його оснастили "турбочетвіркою" T-GDI, яка працює у тандемі з восьмиступеневим "роботом" з двома "мокрими" зчепленнями. Повноприводна трансмісія з електрогідравлічною муфтою під'єднання задньої осі доступна опціонально.

K5 GT на 1,6 секунди швидше розганяється до "сотні", ніж Optima GT, яка комплектувалася 245-сильним двигуном.

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