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Porsche розкрила технічні характеристики найпотужнішого Panamera
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У сімействі Porsche Panamera знову з'явилася гібридна версія Turbo S E-Hybrid, яка тимчасово поступилася місцем на вершині бензиновій Turbo S. Ліфтбек Turbo S E-Hybrid оснастять силовою установкою, яка видає 700 кінських сил і 870 Нм крутного моменту, що зробить його другим найпотужнішим Porsche.
Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid
Бензоелектрична установка Panamera Turbo S E-Hybrid працює на базі 4,0-літрового бітурбомотор V8, форсованого з колишніх 550 до 571 кінської сили. Пару йому складає 136-сильний електричний двигун, віддача якого залишилася колишньою.
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Розгін з місця до 100 кілометрів на годину займає в оновленого флагмана 3,2 секунди – на 0,2 секунди менше, ніж у попередника. Максимальна швидкість зросла на п'ять кілометрів на годину, до 315 кілометрів на годину.
Porsche також наростила місткість акумулятора гібрида, яка збільшилася з 14,1 до 17,9 кіловат-години. Разом з цим підріс і запас ходу на електротязі: тепер він становить 50 кілометрів по циклу WLTP.
Porsche Panamera 4 E-Hybrid
У сімейство також повернувся "молодший" гібрид Panamera 4 E-Hybrid, оснащений 2,9-літровим "твінтурбо" V6 потужністю 330 кінських сил. У парі з електромотором він видає 462 сили та розганяє автомобіль до "сотні" на ті ж 0,2 секунди швидше за попередника – за 4,4 секунди. Максимальна швидкість збільшилася на два кілометри на годину, до 280.
4 E-Hybrid, як і флагман, отримав модернізовану батарею і тепер здатний проїхати на одній зарядці до 56 кілометрів по циклу WLTP.
Представлений у серпні новий 560-сильний 4S E-Hybrid отримав відразу три варіанти гібридних силових установок, що заряджаються від побутової мережі. Вони доступні у трьох варіантах кузова: звичайний хетчбек, довгобазний Executive й універсал Sport Turismo.
Porsche Panamera 4S
Ще одна новинка – Panamera 4S, що зберіг колишній 2,9-літровий бітурбомотор потужністю 440 кінських сил. З пакетом Sport Chrono він досягає першої "сотні" за 4,1 секунди – на 0,1 секунди швидше за попередника, а максимальна швидкість збільшена на шість кілометрів на годину, до 295 кілометрів на годину. Спортивний обвіс з бампером SportDesign й іншим оформленням повітропроводів і ліхтарів тепер доступний вже у "базі".
Вартість нових моделей Porsche обіцяє розкрити найближчим часом. Наприкінці вересня стало відомо, що німецька марка готує ще одну новинку: загадкову версію купе 911, прем'єра якої відбудеться в січні.
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