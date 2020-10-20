Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Porsche розкрила технічні характеристики найпотужнішого Panamera

  • 11
Porsche представила відразу три версії Panamera - фото 1
Porsche представила відразу три версії Panamera

У сімействі Porsche Panamera знову з'явилася гібридна версія Turbo S E-Hybrid, яка тимчасово поступилася місцем на вершині бензиновій Turbo S. Ліфтбек Turbo S E-Hybrid оснастять силовою установкою, яка видає 700 кінських сил і 870 Нм крутного моменту, що зробить його другим найпотужнішим Porsche.

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid

Бензоелектрична установка Panamera Turbo S E-Hybrid працює на базі 4,0-літрового бітурбомотор V8, форсованого з колишніх 550 до 571 кінської сили. Пару йому складає 136-сильний електричний двигун, віддача якого залишилася колишньою.

Це цікаво: Рекорд обновлено: визначено новий найшвидший у світі серійний автомобіль (відео)

Розгін з місця до 100 кілометрів на годину займає в оновленого флагмана 3,2 секунди – на 0,2 секунди менше, ніж у попередника. Максимальна швидкість зросла на п'ять кілометрів на годину, до 315 кілометрів на годину.

Porsche розкрила технічні характеристики найпотужнішого Panamera - фото 431092
Porsche розкрила технічні характеристики найпотужнішого Panamera - фото 431088
Porsche розкрила технічні характеристики найпотужнішого Panamera - фото 431090

Porsche також наростила місткість акумулятора гібрида, яка збільшилася з 14,1 до 17,9 кіловат-години. Разом з цим підріс і запас ходу на електротязі: тепер він становить 50 кілометрів по циклу WLTP.

Porsche Panamera 4 E-Hybrid

У сімейство також повернувся "молодший" гібрид Panamera 4 E-Hybrid, оснащений 2,9-літровим "твінтурбо" V6 потужністю 330 кінських сил. У парі з електромотором він видає 462 сили та розганяє автомобіль до "сотні" на ті ж 0,2 секунди швидше за попередника – за 4,4 секунди. Максимальна швидкість збільшилася на два кілометри на годину, до 280.

Porsche розкрила технічні характеристики найпотужнішого Panamera - фото 431087
Porsche розкрила технічні характеристики найпотужнішого Panamera - фото 431089
Porsche розкрила технічні характеристики найпотужнішого Panamera - фото 431091

4 E-Hybrid, як і флагман, отримав модернізовану батарею і тепер здатний проїхати на одній зарядці до 56 кілометрів по циклу WLTP.

Представлений у серпні новий 560-сильний 4S E-Hybrid отримав відразу три варіанти гібридних силових установок, що заряджаються від побутової мережі. Вони доступні у трьох варіантах кузова: звичайний хетчбек, довгобазний Executive й універсал Sport Turismo.

Porsche Panamera 4S

Ще одна новинка – Panamera 4S, що зберіг колишній 2,9-літровий бітурбомотор потужністю 440 кінських сил. З пакетом Sport Chrono він досягає першої "сотні" за 4,1 секунди – на 0,1 секунди швидше за попередника, а максимальна швидкість збільшена на шість кілометрів на годину, до 295 кілометрів на годину. Спортивний обвіс з бампером SportDesign й іншим оформленням повітропроводів і ліхтарів тепер доступний вже у "базі".

Porsche розкрила технічні характеристики найпотужнішого Panamera - фото 431086
Porsche розкрила технічні характеристики найпотужнішого Panamera - фото 431085

Вартість нових моделей Porsche обіцяє розкрити найближчим часом. Наприкінці вересня стало відомо, що німецька марка готує ще одну новинку: загадкову версію купе 911, прем'єра якої відбудеться в січні.

Читайте також: Як виглядає паркувальне місце за 1 мільйон євро: фото

Джерело: Motor
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гнучка британська модель Ліссі Ізабелла, яка заводить своїми позами (18+)
  • 11 жовтня, 19:47
  • 3368
Швидкий психологічний тест: виберіть вікно у будинку
  • 15 жовтня, 14:30
  • 5862
З якими гаслами українські історичні постаті йшли б на вибори 2020: кумедна добірка
  • 12 жовтня, 19:35
  • 529
Загрузка...
Новини