Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Компанія Pagani продемонструвала, як звучить майбутній гіперкар Huayra R

  • 28
Компанія Pagani продемонструвала, як звучить майбутній гіперкар Huayra R - фото 1

Італійський виробник спорткарів Pagani випустив тизерні фото та відео гоночної версії гіперкара Huayra – Huayra R. На кадрах розкривається мало подробиць, але в ролику можна почути звук атмосферного V12. Справжні поціновувачі оцінять.

На знімку силует нового Huayra R майже повністю захований у тіні, однак умільцям вдалося відредагувати зображення і побачити практично весь автомобіль. Як зазначає Motor 1, від оригінальної Huayra майбутня версія не сильно відрізняється.

Це цікаво: У США представили електричний позашляховик з ретро-дизайном

Видно, що моделі мають однакові фари, форму кузова і бічні дзеркала, встановлені на крилі. Але якщо розібратися детальніше, то видно, що капот Huayra R отримав смужку й наклейку з цифрою 1 всередині кола, які можна знайти й на боках. Звичайно обов'язкова наявність масивного заднього крила. Також очікується оновлення аеродинаміки автомобіля, як це зазвичай буває з гоночними машинами.

Huayra R буде працювати від атмосферного V12, який можна почути в кінці відео. У звітах відзначається, що суперкар отримає двигун від AMG, який виробляє до 900 кінських сил і понад 9500 об/хв. Точної дати дебюту гіперкара Pagani ще не повідомили.

Читайте також: Розкішний Ferrari розбили за кілька секунд після мийки: епічне відео

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Задоволений, як слон: слухайте онлайн захопливу програму на радіо MAXIMUM
  • 01 березня, 12:18
  • 346
Три фрази, які замінять заїжджений вислів "Не хвилюйся"
  • 06 березня, 18:18
  • 301
Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 14 березня, 14:53
  • 583
Загрузка...
Новини