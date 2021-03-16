Компанія Pagani продемонструвала, як звучить майбутній гіперкар Huayra R

Італійський виробник спорткарів Pagani випустив тизерні фото та відео гоночної версії гіперкара Huayra – Huayra R. На кадрах розкривається мало подробиць, але в ролику можна почути звук атмосферного V12. Справжні поціновувачі оцінять.

На знімку силует нового Huayra R майже повністю захований у тіні, однак умільцям вдалося відредагувати зображення і побачити практично весь автомобіль. Як зазначає Motor 1, від оригінальної Huayra майбутня версія не сильно відрізняється.

Це цікаво: У США представили електричний позашляховик з ретро-дизайном

Видно, що моделі мають однакові фари, форму кузова і бічні дзеркала, встановлені на крилі. Але якщо розібратися детальніше, то видно, що капот Huayra R отримав смужку й наклейку з цифрою 1 всередині кола, які можна знайти й на боках. Звичайно обов'язкова наявність масивного заднього крила. Також очікується оновлення аеродинаміки автомобіля, як це зазвичай буває з гоночними машинами.

Huayra R буде працювати від атмосферного V12, який можна почути в кінці відео. У звітах відзначається, що суперкар отримає двигун від AMG, який виробляє до 900 кінських сил і понад 9500 об/хв. Точної дати дебюту гіперкара Pagani ще не повідомили.

Читайте також: Розкішний Ferrari розбили за кілька секунд після мийки: епічне відео