Нові iPhone позбудуться особливої функції

У нових iPhone може не бути 3D Touch

У 2015 році в нових на той момент смартфонах Apple iPhone 6s та 6s Plus була представлена функція 3D Touch. Завдяки цьому дисплеї iPhone стали не лише сенсорними, а й здатними розпізнавати силу натиснення.

Але тепер, через три роки, компанія готова відмовитися від подальшого використання функції 3D Touch у своїх смартфонах. Принаймні, так уважають аналітики.

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Аналітик Barclays Блейн Кьортіс уважає, що без 3D Touch залишаться дві моделі iPhone 2018 року, оснащені OLED-дисплеями. Про долю третьої моделі з LCD-дисплеєм не уточнюється. Але інший надійний аналітик Мінг-Чі Куо вважає, що LCD-версія не отримає підтримку 3D Touch. Таким чином, в жодному з нових iPhone не буде підтримка цієї технології.

Глава відділу маркетингу Apple Філ Шиллер заявив, що створити дисплей з підтримкою 3D Touch було неймовірно складно. На це пішло близько двох років розробки та велика сума грошей. Але якщо цією функцією не користуються кінцеві споживачі смартфонів і через місяць забувають про неї, то це просто марна трата інженерних талантів.

Нові iPhone можуть залишитися без 3D Touch

Функція 3D Touch була однією з ключових інновацій в iPhone 6s. Але якщо вона не потрібна користувачам і не використовується при повсякденній роботі зі смартфоном, то від неї можна відмовитися без особливих збитків. Зазначимо, що функція 3D Touch також застосовується і в смарт-годинниках Apple Watch. Але в цих пристроях, ймовірно, вона більш потрібна.

Додамо, що поки рано списувати з рахунків 3D Touch в iPhone нового покоління. Не можна виключати, що Apple може реалізувати такі ж функціональні можливості, але за допомогою інших методів. Або ж 3D Touch буде доступною лише в певних моделях.

Мінг-Чі Куо додатково повідомив, що нові смартфони iPhone модельного ряду 2018 року не отримають підтримку стилуса Apple Pencil. Apple розглядала можливість його застосування, але надалі відмовилася від ідеї, адже робота з Apple Pencil дає поганий користувацький досвід власникам iPhone.

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