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Через засуху в Тайвані чоловік повернув свій iPhone: він пролежав на дні озера рік
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Сильна засуха – не завжди щось погане. От, наприклад, наш новий герой скористався погодними умовами в Тайвані, щоб повернути свій смартфон. iPhone пролежав на дні озера понад рік.
Як пише BBC, рік тому Чен займався паддлбордингом (веслування на дошці) на озері Сан Мун. Там він і втратив свій iPhone.
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У 2021 році озеро висохло. Тож чоловік вирішив повернутися по свій смартфон. На диво, гаджет виявився неушкодженим завдяки водонепроникному чохлу.
Робочий, котрий повернув смартфон Чену, розповів чоловікові, що на озері Сан Мун спостерігається найнижчий рівень води за останні 50 – 60 років. Тож він вирішив цим скористатися, щоб спробувати повернути гаджет. І, як бачите, це йому вдалося на всі 100!
Експерти повідомляють, що це найсильніша засуха за останні 67 років. Висохли цілі гирла річок та озера. Влада перекриває доступ до водопостачання з метою економії водних ресурсів. Через це у перукарнях не миють волосся, а на заправках не працюють автомийки.
Очікується, що уряд може обмежити доступ до електрики – запаси енергії теж вичерпуються.
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