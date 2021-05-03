Рідкісний гоночний Ferrari продадуть на аукціоні: фото

Один з двох спорткарів Ferrari 550 класу GT1, побудованих у 2000 році, продадуть з аукціону в середині червня в Мілані. Попри солідний вік, цей автомобіль брав участь всього в шістнадцяти гонках.

В цілому ряді приватних команд визнали цей спорткар з потужним 12-циліндровим двигуном вдалою основою для гоночного автомобіля, пише barrons.

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У 2001 році ця машина мала червоний окрас, в більшості перегонів на ній виступали італійські пілоти Еммануеле Наспетті і Міммо Шіаттарелла. На їхньому рахунку три результативних фініші на четвертому і п'ятому місці.

Після закінчення гоночного сезону болід придбала італійська команда Dart Racing: автомобіль трохи допрацювали на фірмі JAS Motorsport, тоді ж він отримав ефектний синій окрас з логотипами Red Bull. У 2002 році на ній виступав в серії FIA GT дует італійця Луки Річчітеллі і австрійського ветерана Дітера Кестера, на жаль, вкрай невдало: ламання були на всіх трьох етапах, де вони стартували.

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