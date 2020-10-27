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Рідкісний BMW M1 творця гурту Boney M пустять з молотка: його ціна захмарна

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BMW M1 продають за 435 тисяч фунтів стерлінгів - фото 1
BMW M1 продають за 435 тисяч фунтів стерлінгів

14 листопада на аукціоні Silverstone виставлять на продаж унікальний суперкар BMW M1 1980 року випуску. Автівка належала легендарному продюсеру Френку Фаріану, творцеві гурту Boney M.

За рідкісне купе BMW M1 з двома дверима, доопрацьоване в гоночному стилі Procar, планують отримати 435 000 фунтів стерлінгів. BMW M1 сходив з конвеєра німецького концерну з 1978 по 1981 роки.

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За всі роки компанія випустила 453 суперкари. У кінці 1970-х років баварська марка уклала угоду з Lamborghini, у рамках якої інженери планували створити модифікацію M1 для участі в однойменних гонках, в яких виступали багато спортсменів Формули-1 на однакових автомобілях. Серед тих, хто брав участь в серії, що отримала назву Procar BMW М1, були Нікі Лауда і Нельсон Піке.

Рідкісний BMW M1 творця гурту Boney M пустять з молотка: його ціна захмарна - фото 432261
Рідкісний BMW M1 творця гурту Boney M пустять з молотка: його ціна захмарна - фото 432268
Рідкісний BMW M1 творця гурту Boney M пустять з молотка: його ціна захмарна - фото 432262

Усього німецька компанія побудувала 53 гоночних "емок".

Виставлений на торги суперкар придбав у 1980 році творець легендарної музичної групи Boney M, Френк Фаріан. Продюсер володів автомобілем близько 10 років. За цей період він домовився з німецьким концерном про модифікацію свого автомобіля у стилістиці Procar.

Рідкісний BMW M1 творця гурту Boney M пустять з молотка: його ціна захмарна - фото 432264
Рідкісний BMW M1 творця гурту Boney M пустять з молотка: його ціна захмарна - фото 432265
Рідкісний BMW M1 творця гурту Boney M пустять з молотка: його ціна захмарна - фото 432266

Дизайн M1 оформили у дусі суперкарів-учасників гоночної серії. Купе отримало модифікований скловолоконний кузов, масивне заднє антикрило і 17-дюймові колісні диски.

Під капотом BMW M1 встановлений 3,5-літровий бензиновий V6 потужністю 281 кінську силу (324 Нм). У парі з агрегатом працює п'ятиступінчаста механічна трансмісія. До "сотні" купе розганяється за 6 секунд. Максимальна швидкість – 265 кілометрів на годину.

Рідкісний BMW M1 творця гурту Boney M пустять з молотка: його ціна захмарна - фото 432259
Рідкісний BMW M1 творця гурту Boney M пустять з молотка: його ціна захмарна - фото 432263
Рідкісний BMW M1 творця гурту Boney M пустять з молотка: його ціна захмарна - фото 432267

Нинішній власник планує отримати за єдиний середньомоторний баварський суперкар 435 000 фунтів стерлінгів. Аукціон розпочнеться 14 листопада.

Рідкісний BMW M1 творця гурту Boney M пустять з молотка: його ціна захмарна - фото 432269
Рідкісний BMW M1 творця гурту Boney M пустять з молотка: його ціна захмарна - фото 432256

У квітні минулого року британський аукціонний будинок Coys of Kensington виставив на продаж найрідкісніший екземпляр середньомоторного BMW M1. Цей автомобіль побудував гонщик Харальд Ертль для рекорду швидкості на зрідженому газі. 17 жовтня 1981 на тестовому треку він розігнався на M1 до 310,4 кілометра на годину.

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Джерело: Silverstone
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