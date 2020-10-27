Рідкісний BMW M1 творця гурту Boney M пустять з молотка: його ціна захмарна

14 листопада на аукціоні Silverstone виставлять на продаж унікальний суперкар BMW M1 1980 року випуску. Автівка належала легендарному продюсеру Френку Фаріану, творцеві гурту Boney M.

За рідкісне купе BMW M1 з двома дверима, доопрацьоване в гоночному стилі Procar, планують отримати 435 000 фунтів стерлінгів. BMW M1 сходив з конвеєра німецького концерну з 1978 по 1981 роки.

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За всі роки компанія випустила 453 суперкари. У кінці 1970-х років баварська марка уклала угоду з Lamborghini, у рамках якої інженери планували створити модифікацію M1 для участі в однойменних гонках, в яких виступали багато спортсменів Формули-1 на однакових автомобілях. Серед тих, хто брав участь в серії, що отримала назву Procar BMW М1, були Нікі Лауда і Нельсон Піке.

Усього німецька компанія побудувала 53 гоночних "емок".

Виставлений на торги суперкар придбав у 1980 році творець легендарної музичної групи Boney M, Френк Фаріан. Продюсер володів автомобілем близько 10 років. За цей період він домовився з німецьким концерном про модифікацію свого автомобіля у стилістиці Procar.

Дизайн M1 оформили у дусі суперкарів-учасників гоночної серії. Купе отримало модифікований скловолоконний кузов, масивне заднє антикрило і 17-дюймові колісні диски.

Під капотом BMW M1 встановлений 3,5-літровий бензиновий V6 потужністю 281 кінську силу (324 Нм). У парі з агрегатом працює п'ятиступінчаста механічна трансмісія. До "сотні" купе розганяється за 6 секунд. Максимальна швидкість – 265 кілометрів на годину.

Нинішній власник планує отримати за єдиний середньомоторний баварський суперкар 435 000 фунтів стерлінгів. Аукціон розпочнеться 14 листопада.

У квітні минулого року британський аукціонний будинок Coys of Kensington виставив на продаж найрідкісніший екземпляр середньомоторного BMW M1. Цей автомобіль побудував гонщик Харальд Ертль для рекорду швидкості на зрідженому газі. 17 жовтня 1981 на тестовому треку він розігнався на M1 до 310,4 кілометра на годину.

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