Hyundai показала свій найменший електромобіль: чим він особливий?

Компанія Hyundai розробила найменший електрокар у своїй лінійці. Ним стала дитяча модифікація концепту Hyundai 45. Електромобіль оснащується двома електродвигунами та приводиться у рух завдяки так званій системі емоційно-адаптивного управління.

Зовнішність крихітного автомобіля скопійована з повнорозмірного шоукара 45, який Hyundai представив торік на автосалоні у Франкфурті.

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Міні-версії, яка поки що не отримала власного імені, дістався незграбний кузов у ретро-стилістиці й оптика зі схожим малюнком. На відміну від повнорозмірного 45, кузов виконаний з дерева та позбавлений даху, а в салоні розташовано тільки одне сидіння.

У рух електрокар призводять два електродвигуни постійного струму, що забезпечують максимальну швидкість у сім кілометрів на годину. Запас ходу маленького автомобіля поки невідомий – йому ще треба буде пройти сертифікаційні випробування. За словами пресслужби Hyundai, дальність можна буде додатково збільшити "завдяки сміху водія".

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