Електромобілі зрівняються за ціною з паливними авто до 2024 року: прогнозована вартість

Швейцарський інвестиційний банк UBS провів дослідження, під час якого з'ясував, що вже у 2022 році різниця у вартості виробництва електромобілів і звичайних авто повинна скоротитися до 1 900 доларів, а до 2024 року – зникне повністю.

Ситуація зі здешевленням виробництва електроарів призведе до того, що ринкова ціна таких авто стане на одну плану з машинами, оснащеними ДВС. Експерти UBS прийшли до такого висновку після аналізу динаміки цін на акумулятори у семи найбільших виробників. Зараз батареї є левовою частиною вартості кожного випущеного електрокара – вони складають до 40% від вартості всього авто.

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Однак вже до 2022 року вартість виробництва акумуляторів впаде до менш як 100 доларів США за кіловат-годину, що стане відправною точкою у здешевленні електромобілів. Для порівняння, у 2016 році ціна літій-іонних акумуляторів становила близько 400-600 доларів за 1 кВтг, в 2018-му – вже 250-300 доларів, а в 2019-му – щонайбільше 200 доларів.

У міру падіння цін на електромобілі популярність таких авто буде зростати. За даними UBS, до 2025 року їхня ринкова частка може зрости до 17%, а до 2030 року вона складе вже 40% від всіх продажів авто в світі.

"Після 2025 року немає особливих причин купувати автомобілі, що працюють на викопному паливі", – заявив аналітик UBS Тім Буш.

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