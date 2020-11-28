Ілон Маск розповів про автономність нової електровантажівки Tesla Semi

У 2017 році Ілон Маск оголосив про початок розробки електричної вантажівки Tesla Semi. Передбачалося, що вона зможе проїхати на одному заряді до 800 км і розганятиметься до 100 км/год усього за 5 секунд. Зовсім недавно мільярдер дав інтерв'ю, в якому оголосив характеристики машини, які вражають!

Відповідно до початкового плану, Tesla Semi повинна була вийти у 2019 році й отримати автономність від 500 до 800 км. Відтоді про долю електровантажівки відомо вкрай мало, а терміни виходу зсунули на 2021-й.

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Під час недавнього інтерв'ю Ілон Маск розповів, що інженерам вдалося значно покращити показники автомобіля завдяки новим акумуляторним елементам і технологіям власного виробництва.

Мільярдер вважає, що моделі, призначені для поїздок на далекі відстані, зможуть досягти автономності у 800 км, а з часом показник вдасться збільшити до 1000 км. При цьому вантажопідйомність складе значні 40 тонн.

Раніше Ілон Маск стверджував, що Semi оснащуватиметься новими фірмовими акумуляторами 4680, що забезпечить приріст потужності у 6 разів при збільшенні автономності на 16%.

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