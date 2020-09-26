Рідкісний 39-річний Porsche пустять з молотка: усього випустили 15 екземплярів цього авто

Німецький автосалон Schaltkulisse виставив на продаж червоний Porsche 924 Carrera GTS Clubsport 1981 року випуску. Унікальну модель, випущену усього в 15 екземплярах, оцінили у 280 тисяч євро.

Porsche 924 Carrera GTS Clubsport – модифікована версія передньомоторної 924-ї моделі. На відміну від оригіналу, маса переробленого автомобіля складає 1060 кілограмів. Крім того, спорткар обладнали жорсткішою підвіскою, а замість висувних фар на автомобіль встановили класичну передню оптику.

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За 39-річну історію, рідкісний Porsche змінив кілька власників у різних країнах. Автомобіль експлуатували у США і в Європі. Останній власник виставив машину на продаж з пробігом 35 000 км. За його словами, кузов спорткара, як і всі деталі, перебувають у відмінному стані.

У салоні Porsche встановлені гоночні сидіння-ковші з шеститочковими ременями безпеки від 935-ї моделі. Інтер'єр автомобіля доповнили алюмінієвим каркасом безпеки, розсувними вікнами та вогнегасником. Під капотом модифікованого 924-го "ховається" дволітровий бензиновий двигун потужністю 270 кінських сил (335 Нм). До "сотні" спорткар розганяється за 5,6 секунди. Максимальна швидкість – 255 кілометрів на годину.

Розлучитися з модифікованим Porsche власник готовий за 280 тисяч євро. У комплекті з автомобілем продавець обіцяє віддати два оригінальні сертифікати Porsche, що підтверджують його справжність та факт сервісного обслуговування у дилера.

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