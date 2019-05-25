Панорамні знімки з дрона в незвичайному форматі

Ці кадри ніби взяті з вирізаних сцен блокбастера / WordPress.com

Ці надзвичайні роботи виконані фотографом з Туреччини. Насолоджуємося сучасним мистецтвом!

Поява літаючих дронів, по суті, відкрила новий жанр фотографії. Простір для креативу в ньому просто величезний!

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Турок Айдін Байікташ, наприклад, вирішив, що буде весело, якщо перетворити міські ландшафти на американські гірки, де звична система координат перестає існувати. Ці кадри ніби взяті з вирізаних сцен блокбастера Крістофера Нолана Початок. Айдін експериментував з просторовими вимірами на двох континентах. Першу серію знімків він зробив в рідному Стамбулі.

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