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Панорамні знімки з дрона в незвичайному форматі
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Ці надзвичайні роботи виконані фотографом з Туреччини. Насолоджуємося сучасним мистецтвом!
Поява літаючих дронів, по суті, відкрила новий жанр фотографії. Простір для креативу в ньому просто величезний!
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Турок Айдін Байікташ, наприклад, вирішив, що буде весело, якщо перетворити міські ландшафти на американські гірки, де звична система координат перестає існувати. Ці кадри ніби взяті з вирізаних сцен блокбастера Крістофера Нолана Початок. Айдін експериментував з просторовими вимірами на двох континентах. Першу серію знімків він зробив в рідному Стамбулі.
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