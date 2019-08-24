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Рідкісні фото знаменитостей, на яких ви побачите зірок такими, якими ще не бачили
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Голлівудські зірки не завжди були відомими та популярними й не виглядали так, як зараз. Дивіться незвичні фото у ностальгійній фотопідбірці!
Знаменитості завжди на виду і папараці не упускають можливості їх сфотографувати. Тому не дивно, що ми бачили масу їх фотографій, проте все ж ще залишилися знімки, що не були представлені широкому загалу.
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Сувора Дженніфер Еністон
Кірстен Данст і Джейк Джилленхол
Емі Уайнхаус, 1998 рік
Юна Сінді Кроуфорд
Різ Уізерспун, 1996 рік
The Beatles з індійським гуру Махаріші
Витончений красень Джуд Лоу
Ентоні Кідіс і Флі, Red Hot Chili Peppers
Джонні Депп і Метью Перрі, 1987 рік
Х'ю Джекман з одним в аеропорту, 1986 рік
Роберт Дауні-молодший і Сара Джессіка Паркер, 1983 рік
Джонні Депп на зйомках фільму "Сміливець", 1997 рік
Ікона "героїнового шику" Кейт Мосс
Сара Джессіка Паркер, 1980-ті
Епатажний баскетболіст Денніс Родман
Юний Девід Духовни з сестрою
Анджеліна Джолі, 2003 рік
Ілон Маск зі своїм сусідом по кімнаті, 1990 рік
Маколей Калкін і Міла Куніс
Крістіан Бейл, 90-ті
Брітні Спірс з подругами
Памела Андерсон в латексі, 90-ті
До теми: 20 фото, які перенесуть вас на знімальний майданчик культових фільмів
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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