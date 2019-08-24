Рідкісні фото знаменитостей, на яких ви побачите зірок такими, якими ще не бачили

Голлівудські зірки не завжди були відомими та популярними й не виглядали так, як зараз. Дивіться незвичні фото у ностальгійній фотопідбірці!

Знаменитості завжди на виду і папараці не упускають можливості їх сфотографувати. Тому не дивно, що ми бачили масу їх фотографій, проте все ж ще залишилися знімки, що не були представлені ​​широкому загалу.

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Сувора Дженніфер Еністон

Кірстен Данст і Джейк Джилленхол

Емі Уайнхаус, 1998 рік

Юна Сінді Кроуфорд

Різ Уізерспун, 1996 рік

The Beatles з індійським гуру Махаріші

Витончений красень Джуд Лоу

Ентоні Кідіс і Флі, Red Hot Chili Peppers

Джонні Депп і Метью Перрі, 1987 рік

Х'ю Джекман з одним в аеропорту, 1986 рік

Роберт Дауні-молодший і Сара Джессіка Паркер, 1983 рік

Джонні Депп на зйомках фільму "Сміливець", 1997 рік

Ікона "героїнового шику" Кейт Мосс

Сара Джессіка Паркер, 1980-ті

Епатажний баскетболіст Денніс Родман

Юний Девід Духовни з сестрою

Анджеліна Джолі, 2003 рік

Ілон Маск зі своїм сусідом по кімнаті, 1990 рік

Маколей Калкін і Міла Куніс

Крістіан Бейл, 90-ті

Брітні Спірс з подругами

Памела Андерсон в латексі, 90-ті

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