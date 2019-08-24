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День Незалежності Танці з зірками 1 вересня

Рідкісні фото знаменитостей, на яких ви побачите зірок такими, якими ще не бачили

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Рідкісні фото знаменитостей, на яких ви побачите зірок такими, якими ще не бачили - фото 1

Голлівудські зірки не завжди були відомими та популярними й не виглядали так, як зараз. Дивіться незвичні фото у ностальгійній фотопідбірці!

Знаменитості завжди на виду і папараці не упускають можливості їх сфотографувати. Тому не дивно, що ми бачили масу їх фотографій, проте все ж ще залишилися знімки, що не були представлені ​​широкому загалу.

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Сувора Дженніфер Еністон

Рідкісні фото знаменитостей, на яких ви побачите зірок такими, якими ще не бачили - фото 349947

Кірстен Данст і Джейк Джилленхол

Рідкісні фото знаменитостей, на яких ви побачите зірок такими, якими ще не бачили - фото 349938

Емі Уайнхаус, 1998 рік

Рідкісні фото знаменитостей, на яких ви побачите зірок такими, якими ще не бачили - фото 349935

Юна Сінді Кроуфорд

Рідкісні фото знаменитостей, на яких ви побачите зірок такими, якими ще не бачили - фото 349943

Різ Уізерспун, 1996 рік

Рідкісні фото знаменитостей, на яких ви побачите зірок такими, якими ще не бачили - фото 349944

The Beatles з індійським гуру Махаріші

Рідкісні фото знаменитостей, на яких ви побачите зірок такими, якими ще не бачили - фото 349941

Витончений красень Джуд Лоу

Рідкісні фото знаменитостей, на яких ви побачите зірок такими, якими ще не бачили - фото 349931

Ентоні Кідіс і Флі, Red Hot Chili Peppers

Рідкісні фото знаменитостей, на яких ви побачите зірок такими, якими ще не бачили - фото 349940

Джонні Депп і Метью Перрі, 1987 рік

Рідкісні фото знаменитостей, на яких ви побачите зірок такими, якими ще не бачили - фото 349936

Х'ю Джекман з одним в аеропорту, 1986 рік

Рідкісні фото знаменитостей, на яких ви побачите зірок такими, якими ще не бачили - фото 349937

Роберт Дауні-молодший і Сара Джессіка Паркер, 1983 рік

Рідкісні фото знаменитостей, на яких ви побачите зірок такими, якими ще не бачили - фото 349945

Джонні Депп на зйомках фільму "Сміливець", 1997 рік

Рідкісні фото знаменитостей, на яких ви побачите зірок такими, якими ще не бачили - фото 349942

Ікона "героїнового шику" Кейт Мосс

Рідкісні фото знаменитостей, на яких ви побачите зірок такими, якими ще не бачили - фото 349934

Сара Джессіка Паркер, 1980-ті

Рідкісні фото знаменитостей, на яких ви побачите зірок такими, якими ще не бачили - фото 349949

Епатажний баскетболіст Денніс Родман

Рідкісні фото знаменитостей, на яких ви побачите зірок такими, якими ще не бачили - фото 349939

Юний Девід Духовни з сестрою

Рідкісні фото знаменитостей, на яких ви побачите зірок такими, якими ще не бачили - фото 349932

Анджеліна Джолі, 2003 рік

Рідкісні фото знаменитостей, на яких ви побачите зірок такими, якими ще не бачили - фото 349950

Ілон Маск зі своїм сусідом по кімнаті, 1990 рік

Рідкісні фото знаменитостей, на яких ви побачите зірок такими, якими ще не бачили - фото 349946

Маколей Калкін і Міла Куніс

Рідкісні фото знаменитостей, на яких ви побачите зірок такими, якими ще не бачили - фото 349948

Крістіан Бейл, 90-ті

Рідкісні фото знаменитостей, на яких ви побачите зірок такими, якими ще не бачили - фото 349933

Брітні Спірс з подругами

Рідкісні фото знаменитостей, на яких ви побачите зірок такими, якими ще не бачили - фото 349930

Памела Андерсон в латексі, 90-ті

Рідкісні фото знаменитостей, на яких ви побачите зірок такими, якими ще не бачили - фото 349929

До теми: 20 фото, які перенесуть вас на знімальний майданчик культових фільмів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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